パーソルホールディングスは11月21日、Well-being for Planet Earthと共同で第5回目となる「はたらいて、笑おう。」の実現度を測るグローバル調査の結果を発表した。調査は2024年6月〜2025年1月、世界143カ国・地域を対象に行われた。

まず、「あなたは、日々の仕事に、喜びや楽しみを感じていますか?」の問いにおいて、日本での「はい」の回答割合は77.5%(92位)であった。

回答割合が高かった国は、「インドネシア共和国」(96.10%)、「ベトナム社会主義共和国」(96.08%)、「アイスランド共和国」(96.10%)となっている。

世界の結果

日本の結果

「自分の仕事は、人々の生活をより良くすることにつながっていると思いますか?」の質問では、日本は83.2%が「はい」と回答した。順位は21位。「はい」の回答率の上位は、「タジキスタン共和国」(88.6%)、「ブルキナファソ」(88.5%)、「アイスランド共和国」(87.9%)。

「自分の仕事や働き方は、多くの選択肢の中から、あなたが選べる状態ですか?」の問いにおいて、日本での「はい」の回答割合は76.8%(28位)であった。「はい」の回答が多かったのは、「ルワンダ共和国」(90.6%)、「フィリピン共和国」(87.5%)、「デンマーク王国」(85.9%)であった。

同調査では、世界全体と日本ともに3つの設問すべてにおいてスコアが前年よりも上昇している結果となっている。