新宿駅西口の地下通路にある巨大な“目”のオブジェ。「新宿の目」と呼ばれるステンドグラスは、自然光を受けて輝きながら55年もの間、行き交う人々を見つめてきたのだとか。そんな「新宿の目」が今、夜も光り輝いているのをご存知でしょうか? 期間限定のライトアップが、SNSで話題となっています。

【👀#新宿の目 が点灯👁️】

誕生から約55年!#西新宿 にて人が行き交う場を見つめ続けてきた『新宿の目』が1/4(日)まで期間限定で点灯💡16:00～24:00の間で見られます!12/31-1/1は16:00～翌8:00まで点灯🤩お見逃しなく!

美しく光輝く大きな目、ステキですよね。初めて見たときは、あまりの大きさに「おおっ!」っと驚いてしまうのですが、見れば見るほど、その魔性の輝きに吸い込まれてしまいそうな感覚に……。

インパクト抜群なオブジェであることから、当然、待ち合わせスポットとしても有名な新宿の目。それがこのほど、新宿西口再開発の一環でライトアップされることに。1月4日までの16時～24時の間(12月31日～1月1日は16時～翌8時)、点灯しているそうです。

このニュースに、SNSでは「わ!これは見たい!」「え、あれが!? 見つめ返しに行かないと」「カッコいい! スバルビルだね」「懐かしい新宿の目。まだ健在な上に光るんだ。見に行かねば」「毎日のように『目』を合わせて通ったのが懐かしい」と話題となっています。

55年の時を経て、静かに光を宿した“新宿の目”。年末年始にぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか?