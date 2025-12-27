年賀状終いが加速する中、「出したいんだけど渡す相手がいない」「もらってくれる人がいない」という人はいませんか? そんな方はぜひ、島根県のゆるキャラ「しまねっこ」に年賀状を出してみては?

【お知らせにゃ】

しまねっこに年賀状を送ってにゃ♪

送ってくれたお友達に

“オリジナル年賀状”を

お返しするにゃ(っ･ω･)っ

抽選で20名のお友達には

プレゼントもあるにゃ🎁

2026年1月9日(金)必着にゃ🌟

詳しくはコチラにゃ→ https://kankou-shimane.com/shimanekko/topics/5743/

(@shimanekko_より引用)

「年賀状を送ってにゃ」とポストしたのは、島根県の公式観光キャラクター「しまねっこ」です。ちゃんと年賀状を返してくれるというのだから、すごい! ゆるキャラから年賀状をもらえるなんて、嬉しいですよね。しかも、抽選で20名に、しまねっこグッズのお年玉プレゼントも用意されているのだとか。

この投稿に、しまねっこファンが反応。「今年も最推しに年賀状を送れる幸せ」「早く作って送らなきゃ」「年賀状じまいとか言ってられんにゃ。待っててにゃ」といった声が寄せられています。

締め切りは、2026年1月9日必着。今からでも全然大丈夫です! 出してみたいという方は、こちらのサイト「しまねっこの部屋」にて、詳細をチェックしてみてくださいね。