日向坂46山下葉留花「お風呂でも、ご飯を食べるときもずっと…」母＆姉と“ほぼ毎日していること”とは？

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。12月19日（金）の放送は、11月まで開催していたライブツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』後にもらった“冬休み”について語りました。髙橋：私たち、全国ツアー（日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」）が11月21日に終了したんですけど、その少し後に冬休みをいただいたんですよ！山下：やったー！ ありがとうございます！髙橋：こういうシステムって初めてじゃない？山下：はい、初めてですね。髙橋：みんなが見られるスケジュールにも「冬休み」ってちゃんと書いてあって。山下：「ハッピーホリデー！」って書いてありました（笑）。髙橋：そうそう（笑）。それで、たしか3連休ありまして、私は、その冬休みが楽しみだったんですけど、何も決まっていなくて、いろんなメンバーに事前にリサーチしてたの。山下：確かに私も聞かれました。髙橋：「ねえねえ、冬休みはどうするの？」って、特に四期生に聞きまくって。そうしたら、四期生ってやっぱりアクティブだから、「〇〇に行きます」みたいなのがポンポン返ってきて。何も決まってない自分はもう焦って“どうしよう？”みたいになっていたんだけど。山下：私たちは、1人とかのほうが……。髙橋：基本インドア？山下：めっちゃインドアです。髙橋：あー、一緒だ。山下：なんか……テレビ電話とかすれば良かったですね（笑）。髙橋：ハハハ（笑）！（電話したら）けっこう出てくれる？山下：めっちゃ好きです。髙橋：そうなんだ！山下：最近は、ほぼ毎日……お母さんとお姉ちゃんの3人でテレビ電話しています。お風呂でもずっとテレビ電話していて（笑）。髙橋：えー!?山下：ご飯を食べるときも、1人だとものすごく寂しくて。みんなでご飯を食べたほうがおいしく感じるかなと思って、電話越しに一緒にご飯を食べたりしています。髙橋：えー、寂しがり屋なんだね。山下：そうなんですよね、絶対にウサギ。髙橋：ウサギだ。ビデオ通話、いいですけどまあまあ……。山下：苦手ですか？髙橋：あまり電話しないかも。山下：えー！ ご家族ともしないですか？髙橋：しない。まあ家族は東京にいるから、会えるっちゃ会えるから多分しないんだと思うけど、家族とビデオ通話ってちょっと照れくさいかも。山下：ちょっと今日してみてくださいよ！髙橋：絶対に嫌だよ！ だったら会うわ（笑）。山下：確かに（笑）。髙橋：でも、おもしろいね。いつかしましょうよ。山下：あの本当に“寂しいな……”って思ったら電話してきてください。絶対に出るので！髙橋：私が“寂しいな”って思ったら出てくれるの？山下：はい！髙橋：やった！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46