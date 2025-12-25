ファミリーマートは2026年1月1日、「コンビニエンスウェア」の新年限定の福袋「福袋二〇二六」(1,260円)を一部店舗を除く全国のファミリーマートで発売する。

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ展開している、同社のオリジナルアパレルブランド。2025年は「ブラウェア」や「サングラス」などブランド初のアイテムを発売したほか、3月にはブランド単独の展示会、9月には初のサテライトショップを「ブルーフロント芝浦」にオープンするなどブランドの飛躍につながる1年となった。また、ソックスは累計販売数3,000万枚、ハンドタオルは累計販売数1,000万枚をそれぞれ突破した。

今年1年の感謝を込め、2025年の元旦にはじめて発売し好評だった福袋を、今年はさらに購入しやすい価格で、中身にもこだわり用意した。

新年にぴったりな縁起の良い富士山デザインのハンドタオルと、ラメ入り仕様のラインソックス、ソックス各種に使える429円分の割引券が入ったおトクな福袋となっている。袋には2026年の干支である午をデザインした。