松屋フーズは2025年12月29日17:00～2026年1月5日8:59の期間で、松屋公式オンラインショップにて「2026年懸賞付き福袋」をおまけ付きで販売する。

2026年懸賞付き福袋

「2026年懸賞付きグルメ福袋14種27食」(6,390円)は単品合計価格17,220円のところ、62%OFFで1食あたり237円の価格で販売。

同商品は、不動の人気No.1、シリーズ累計1億食突破のプレミアム仕様牛めしの具をはじめ、伝説のオリジナルカレー、今年の新商品、店舗で大人気のうまトマハンバーグ・十勝風豚丼の具・バターチキンカレー・サックサク牛肉入りコロッケ、そして松屋が本気で作った博多もつ鍋などのラインアップが揃えられている。

2025年12月29日17:00～2026年1月5日8:59の期間限定で、数量限定で選べるおまけ付き。「松屋オリジナルエコバッグ」または「痺れる辛さ×コク深いミソ」の本格的な味わいを電子レンジで楽しめる「四川風麻婆豆腐1食」を選ぶことができる。

さらに、総額100万円相当、任天堂Switch2、iPad Airなどの豪華景品が総勢100人に当たるチャンスも。

2025年12月9日10:00〜2026年1月5日8:59の期間では、プレミアム賞、A賞、B賞、C賞のどれかが必ず届く「新春ドリームガチャ福袋2026」(5,999円)や不動の第1位商品が1食196円で購入できる「牛めしの具～プレミアム仕様～8食～80食セット」(10食:2,980円、30食:6,880円、80食:1万5,680円)も販売している。