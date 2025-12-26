BACONは2026年1月23日～2月23日、猫クリエイターが集結する合同写真展・物販展「ねこ休み展 冬 2026」を、東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催する。

11年目を迎える「ねこ休み展」では、SNS未公開作を含む全展示が新作となり、新たに「アルとジル」「ニッカとカクニ」といったスター猫も初登場する。

ニッカとカクニ

「Muu(@muu_daybyday)」「むぎめし家(@mugimeshi323)」「うにちゃん(@unicouniuni3)」など、人気猫たちも最新作を展示する。

会場では、人気クリエイターによる限定グッズ販売やPOP UP EVENTを開催。また、誕生15周年を迎えるキャラクター「ましまろう」の特設ブースも設置する。

POP UP EVENT

1月24日・25日には、作者の灯さかす氏によるラテアートイベントも実施。灯さかす氏自らがラテアートを描き、来場者に振る舞う特別イベントで、参加費はオリジナルマグカップ付きで2,500円。

2月22日の「猫の日」には、先着22名限定でハンドメイドグッズ配布や、羊毛フェルトで「スポにゃん」を作るワークショップ、ねこちぎりパンキーホルダーを作るワークショップなど、参加型の特別企画も多数用意する。

来場者には記念ポストカードを配布。SNS投稿によるオリジナルグッズ進呈のキャンペーンも実施する。