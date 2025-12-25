乃木坂46賀喜遥香“8年目”を迎えた同期への思いを語る「メンバーも少なくなってきているけど、4期生は変わらず4期生なので！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月18日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、4期生曲「4番目の光」の思い出やミュージックビデオ（以下：MV）の撮影裏話を語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「12月3日で4期生が7周年を迎えましたね！ 僕は先日、『4番目の光』のMV撮影で使われた小学校に、チビはるか先生（のアクリルスタンド）を連れて初めて行ってきました！ MVを見たときの記憶や、過去に放送された『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）で、遥香先生がセンターを務めた『サヨナラの意味』を観たときの記憶など、いろいろよみがえってきました。これから8年目になりますが、4期生みんなのことや遥香先生のことを応援しています！」（神奈川県）賀喜：こちらは写真が届いているみたいです！――リスナーから届いた写真を見る遥香先生。賀喜：あっ、すごい！ アクリルスタンドも私がデビューして間もない頃じゃないですかね？ 本当に最初に撮ったときのやつだと思います。そんなアクリルスタンドを持って行ってくれて、ありがとうございます！ 黒板にも「4期生大好き！ 祝7周年！」って書いてくれてうれしい～！この学校は、それ以来行っていないけど、思い出がたくさんあります。これが初めてのMV撮影だったので、ものすごく緊張したんですけど楽しかった！ あと、校庭で踊るシーンがあったんですけど、風が強すぎて！ そうしたら、スタッフさんが機材を運んで来たトラックで風よけを作ってくださって、“私たちにできるだけ風が当たらないように”っていうお気遣いをしていただいたなかで（撮影しました）。私にとっても特別な場所なので、そこに足を運んでくださって、ものすごく愛を感じました。また行けるときがあったらいいな～。4期生もちょっとずつ大人になっているけど、メンバーも人数が少なくなってきたりしているけど、4期生は変わらず4期生なので！ 今年もあと少しですし、今年が終わっちゃったら2人いなくなっちゃうけど……来年も変わらず、私たちみんなで頑張っていけたらなって思います！――ここで「4番目の光」（乃木坂46）をオンエア♪賀喜：お届けしているのは、乃木坂46で「4番目の光」です。最初の頃に歌わせていただいた曲で、今MVを観ているんですけど、私がみんなの似顔絵を描くところから始まるんですよ。（MV撮影当日の）朝この学校に着いたときに、監督さんからいきなり「ここにみんなの似顔絵を描いてほしいんだけど、描ける？」って言われて、「あ……わかりました！」って言って（笑）。私的に本当に最初に撮ったMVのシーンだと思います。（メンバーの）似顔絵を描いたことがなかったし、“これで大丈夫かな？”って思いながら描いたんですけど、ファンの方も喜んでくださって……それを今思い出しました！ “突然言われたな”って（笑）。あと「練習できずに帰ったな」とか「寒かったな」とか「みんなでコートを着て、カイロを持って撮影したな」とか……思い返すとキリがないですね（笑）。実は、この曲が5枚目のアルバム『My respect』（2026年1月14日（水）リリース）にも収録されていますので、良かったら聴いていただけたらうれしいなと思います！ 8年目の4期生もよろしくお願いします!!＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info