Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ミセスを特段そんなに好きじゃない人からの声も届いていて…」公開映画「満足度99％」の反響に喜び

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月15日（月）の放送では、11月28日より全国の映画館で公開されているミセスの映画2作品、ライブフィルム「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN」と、ドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～」について、リスナーから届いた感想を紹介しました。――Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー10周年を記念しておこなわれたライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD（フィヨルド）～」。その模様を収めたライブフィルムと、「FJORD」で初披露された楽曲「Variety」の制作過程から当日までの300日間に密着したドキュメンタリーの2作品が同時公開されました。「THE ORIGIN」を観終わって、「ミセスはやっぱりいいバンドだな～」と思いました。ファンに対してこんなに本気で向き合ってくれるバンドはいないと思いました。誰に対しても感謝していて、出演されていたスタッフのみなさんを始め、エンドロールで流れたスタッフのみなさんの名前や「FJORD」での「Variety」の歌唱中の裏側などを観て、もちろん3人でミセスではあるけれど、たくさんの人の支えがあるからこそのミセスでもあるんだなと思いました。「THE ORIGIN」後の「FJORD」は見方がいつもと変わって面白かったです。「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」の最終日（12月20日）にも行かせてもらうので、映画を観たあとで良かったなと思ったし、より一層楽しみになりました！（富山県 18歳）大森：嬉しい～！藤澤：ありがとうございます！若井：ありがとうね～！大森：改めて2人はどうですか？ 2本の映画を公開したというのは。藤澤：いや～、ライブとドキュメンタリー……ドキュメンタリーというかね！ ドキュメンタリーは、いろんな形で僕たちの姿を見せてきている部分もあるけれども、この「THE ORIGIN」は、そういうところでもない部分までしっかり言葉にして……。（大森が声を出さずに笑っている）藤澤：なに（笑）？ 大森さん、ずっとニヤニヤしてるけど！若井：「ドキュメンタリー」っていっぱい言ってるから（笑）。藤澤：ちがうねん！ 伝えたいことが（たくさんある）（笑）！若井：（思いが）あふれてるんだよね！「THE ORIGIN」で"初めてミセスを知る"わけですから！大森：キャッチコピーが「あなたは初めて、ミセスを知る。」ですからね！若井：「それってどういうことなの!?」「今まで観ていたミセスは!?」ってなるわけじゃん！ でも「THE ORIGIN」を観て、「なるほどな」「そういうことだったのか！」って納得していただける部分があるんじゃないかなと思います。大森：藤澤的には？藤澤：「FJORD」は、夏にライブをやりましたけれども……これだからさ～！（腕を組んで肩をすくめて、あの日に思いを馳せる）……もちろんライブをやった映像ではあるんですけれども、実際に僕たちも観てみて、今までにない体験というか。本当に「FJORD」のなかにいるみたいな体験ができる素晴らしい作品になっていますよ！大森：ミセスを特段そんなに好きじゃないっていう人からの声も届いていて。「観に行って良かったです！」「『～FJORD～ ON SCREEN』で好きになりました」っていう人が結構いるらしいの。映画調べによると。若井：それは嬉しすぎる！大森：嬉しいよね！ あと「THE ORIGIN」のほうは「満足度99％」（※週末に公開劇場で実施された満足度アンケート調査。TOHOシネマズ調べ）みたいな。若井：え!? 99％の人が満足してるんですか!?大森：すごいくない!?若井：そんなことある!?大森：嬉しいなぁ～と思いました！「Variety」は映画館でしか聴けないわけですから、「FJORD」で印象的だった楽曲を流しましょうか！藤澤：はい！大森：聴いてください！ Mrs. GREEN APPLEで、せーの！全員： 「コロンブス」！