バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆「サクッ」とエフェクトパーツセット」(10,450円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。

「S.H.Figuarts 仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム＆「サクッ」とエフェクトパーツセット」は、『仮面ライダーガヴ』より、「仮面ライダーヴァレン」が「ヴラスタムギア」と「ショウマ」から受け取った「フラッぺいずゴチゾウ」で変身した姿「仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム」をS.H.Figuartsで再現。

全身の印象的な金色に、チョコレートを彷彿とさせる特徴的なデザインをそのままに立体化。胸の意匠までタンポ印刷で細かく再現。ゴチゾウ一式はそれぞれ「ヴァレンバスター」と「ヴラスタムギア」に着脱が可能。 また「チョコドンガン」が付属し、2丁拳銃での攻撃シーンも再現が可能だ。

「仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォーム」が発射する「サ」「ク」「ッ」の攻撃エフェクトを贅沢に立体物で再現。

ボディラインを崩さない関節構造により、あらゆるポーズが自然に決まる。必殺技の「フラッぺいずボルテックス」のポージングまで華麗に決められる。

別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ケーキングフォーム」や「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ブリザードソルベフォーム」と並べることで様々なシーンの再現を楽しめる。

主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右各4種、ヴァレンバスター、ゴチゾウ一式、チョコドンガン、サクッエフェクトパーツ一式。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映