バンダイは、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』より「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」(2,820円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月22日16時より予約受付開始、2026年5月発送予定。

「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」は、12月21日より東映特撮ファンクラブで配信開始した『仮面ライダーガヴ』オリジナルスピンオフ作品『仮面ライダーヴラム ルートストマック』に登場する、仮面ライダーヴラムの新たな力「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」を、音声ユニットを搭載して商品化。セットには、ラーゲ9をモチーフとした新規デザインの「ラーゲ9ゴチゾウ」も通常DX版仕様で付属する。

「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」は、別売りのDXヴラスタムギアと連動が可能。ベルトにセットすることで、「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」の変身音が発動する。変身後レバーを操作することで、必殺技も発動可能。

「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」にはゴチゾウボイスとラーゲ9(演：庄司浩平)のキャラクターボイスをそれぞれ収録。天面のスイッチを押すことでそれぞれ発動可能だ。さらにゴチゾウ自動おしゃべりモードも搭載しており、ランダムで5音、ゴチゾウボイスが発動する。また劇中で印象的な楽曲も収録しており、変身等のアクションに合わせて鳴らすことが可能となっている。

ラーゲ9ゴチゾウは、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』で活躍するラーゲ9をゴチゾウのデザインに落とし込み商品化。別売りのDX変身ベルトガヴに対応しており、ベルトにセットすることで音声が発動する仕様。

(C)石森プロ･テレビ朝日･ADK EM･東映