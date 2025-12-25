サマーソニック2026開催決定、25周年を記念して3日間開催

日本発のインターナショナル・フェスティバルとして2000年に誕生した「SUMMER SONIC（サマーソニック）」が、2026年に25周年を迎える。これを記念し、2026年のサマーソニックは例年より拡大した3日間開催となることが発表された。2026年8月14日（金）・15日（土）・16日（日）に東京会場：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ、大阪会場：万博記念公園にて開催される。

25周年の節目となる2026年は、3日間にわたってどのようなラインナップとドラマが繰り広げられるのか、期待が高まる。なお、出演アーティストのラインナップは年明けに発表予定。続報を待ちたい。

清水直樹・クリエイティブマン代表のコメント

1990 年にクリエイティブマンを立ち上げて、10 年後の 2000 年に満を持してスタートしたサマーソニック。海外に移動しなくても世界レベルの音楽フェスを気軽に楽しんでもらいたいというメッセージ(Traveling Without Moving)と共に、日本初となる東阪同日開催の大型フェスに挑みました。初年度からGreen Dayを筆頭に多くの国内外のアーティストが出演し、2003 年には Radiohead が伝説のライブでトリを飾り名実共に世界に知られるフェスになったのです。

それからは、サマーソニック出演後に BIG になっていくアーティストも次々と生まれていき、10 年、20 年の記念イヤーでの3日間の開催経て、来る2026年の25周年には過去最大の3日間で33万人の記録にチャレンジとなります。

過去24年でサマーソニック/ソニックマニアに参加してくれた約470万人のオーディエンスには、心からの感謝と共にもう一度忘れられない夏の日々を合作してもらいたいと願います。来年も心躍る魅力的なACTSが、一生に一度/Once in a Lifetime と思える気合いで最高のライブを繰り広げる事でしょう。懐かしい再会や新しい発見がまた始まります。

では2月予定の第一弾のアナウンスまで良い Holiday を過ごして下さい。

https://www.summersonic.com/