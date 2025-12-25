PEOPLE 1、有明アリーナ単独公演収めた映像作品より象徴的3曲のライブ映像公開

東京を拠点に活動する音楽家Deu（Vo, G, B, Other）が、Takeuchi（Dr）、Ito（Vo, G）と共に結成したバンドPEOPLE 1が、有明アリーナ単独公演「PEOPLE 1の世界」を収めたLIVE Blu-ray『THE WORLD OF PEOPLE 1』より新たにライブ映像を公開。Deuが”歌唱をしない”演出で届けられた「怪獣」から「113号室」「idiot」までを繋いだ、この公演内でも象徴的に届けられた3曲となっている。

2024年2月から約5カ月の活動休止を経て、約1年半ぶりのフィジカルリリースとなったLIVE Blu-ray『THE WORLD OF PEOPLE 1』は、Blu-rayのほか、ピンズセット/キーチェイン/スタッフパス風ステッカーといったグッズや、活動5周年の集大成として開催された「PEOPLE 1の世界」を紐解くパンフレット・”PEOPLE 1の小さな世界”が収められた豪華BOX仕様に。前作のBlu-rayも既に完売となっているPEOPLE 1の限定商品となっている。

さらに先週行われた初のFC TOURファイナルでは、来春5月より行われる待望のホールツアー・PEOPLE 1 2026 SS TOUR”？？？”も解禁に。香川県・高松レクザムホール公演を皮切りに、全11公演を回る約2年ぶりの全国ツアーとなる。

＜リリース情報＞

PEOPLE 1

LIVE Blu-ray『THE WORLD OF PEOPLE 1』

発売中

【完全生産限定盤 （数量限定BOX仕様）】

BD+グッズ/AIXL-215~216/\9,500+tax

【通常盤】

BD/AIXL-217/\5,000+tax

ご購入：https://people1.lnk.to/TWOP1

＜ライブ情報＞

PEOPLE 1 2026 SS TOUR ”？？？”

2026年5月16日（土）香川県・高松レクザムホール 小ホール

2026年5月22日（金）広島県・広島JMSアステールプラザ 大ホール

2026年5月30日（土）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

2026年6月3日（水）愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2026年6月6日（土）東京都・SGC HALL ARIAKE

2026年6月7日（日）東京都・SGC HALL ARIAKE

2026年6月12日（金）新潟県・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館・劇場

2026年6月17日（水）大阪府・オリックス劇場

2026年6月18日（木）大阪府・オリックス劇場

2026年6月20日（土）福岡県・福岡サンパレス

2026年6月28日（日）宮城県・東京エレクトロンホール宮城

公演概要：https://ppppeople1.com/contents/1029231

PEOPLE 1 OFFICIAL SITE：https://ppppeople1.com/