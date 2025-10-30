元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で27日に公開された動画に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムが来シーズンを戦う上での懸念を語った。

新庄剛志監督

先発投手陣の疲労を懸念

今シーズンを2年連続の2位で終えた日本ハム。来シーズンの優勝が期待される状況だが、高木氏は「今年結構投げてるからね、ピッチャーが」「今年のようにバンバン投げられるような状態にあるかどうか。このオフが勝負だな」と、先発投手陣の疲労を懸念する。

沢村賞にも選ばれたエース・伊藤大海について「フル回転で投げてた。相当投げ込んでたから、来年も同じような状況で投げられるかどうか」と語ったほか、高卒4年目で先発ローテーション入りした達孝太や、終盤に存在感を見せた福島蓮らについても、「達にしても、ローテーションで回転したのが初めてのシーズンだし、福島もそう。柳川も復活してもらわないといけないし……ああいう若手たちだね」とコメント。若手中心のローテーションだからこその、翌年の活躍の難しさを指摘した。

一方で、日本ハムの地力そのものには強い信頼を寄せているようで、「そこら辺がうまくいってくると、ソフトバンクと日本ハムの一騎打ちになる」と予想していた。