ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの長谷川慎が主演するドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』(1月8日スタート カンテレ：毎週木曜24:15～、フジテレビ：同24:45～／カンテレ第1話放送直後からFOD先行配信)のポスタービジュアルが公開された。

このドラマは、主人公の医師・都築亮(長谷川)が「愛する人を救うために、他人を殺せるか」という究極の命題に直面し、極限まで追い込まれていくヒューマンサスペンス。

ポスタービジュアルは、都築亮を演じる長谷川を中心に物語に緊張感をもたらす同じ白都総合病院で働くキャスト陣(井上想良、樋口日奈、遊井亮子、曽田陵介)が顔をそろえたデザインに。5人のキャストをシンメトリーに配置することで、ドラマ全体の得も知れない世界観を表現しているという。

また、都築の影となる位置に“顔のない患者”を配置することで、主人公と患者が表裏一体であること、そして都築の“手”ひとつで患者を救うことも死なせることもできるという大切な意味を込めたビジュアルとなっている。キャッチコピー“命を、救うな”が示す真意とは…。

ドラマ公式SNSでは、第1話の予告映像も公開されている。