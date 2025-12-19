ベネリックは、1983年にソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑貨として誕生した「タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか?～」のカプセルトイの新商品として、「タマ＆フレンズ ばんそうこうキーホルダー」(全5種/1回300円)を2025年12月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。

「タマ＆フレンズ ばんそうこうキーホルダー」(全5種)は、ぷっくりとした立体感がまるで本物の絆創膏のような、パッケージに入ったタマ＆フレンズデザインの絆創膏風のキーホルダー。絆創膏部分とパッケージ部分のどちらにも「タマ」や「ポチ」をはじめとした、タマ＆フレンズの仲間たちをデザインし、平成初期に流行したクリア素材がどこか懐かしさを感じさせる、乙女心をくすぐるアイテムに仕上げた。ボールチェーン付きで、お手持ちのポーチやバッグに重ね付けしてもかわいらしく、ついコレクションしたくなる全5種のラインアップとなっている。

ブルー

レッド

イエロー

ミント

ピンク

「タマ＆フレンズ ばんそうこうキーホルダー」(全5種)は12月中旬より順次発売。価格は1回300円。対象年齢は15歳以上。サイズは約W92×H33mm。素材はPVC・PU・PC・鉄。取扱店舗は全国のカプセルトイ自販機コーナー。

(C)Sony Creative Products Inc.