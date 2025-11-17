青山商事は11月13日、2026年元旦は、「洋服の青山」や「スーツスクエア」など577店舗を休業とすることを発表した。

同社では、ワークライフバランスの充実による更なるモチベーション向上、人材の定着を目指し、2026年元日を休業することとした。年始は、1月2日より初売りを実施する(一部店舗を除く)。