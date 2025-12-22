日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00～)が、きょう22日に放送される。

「2025年末 個人的重大ニュースを聞いてみた件」では、街行く人々に自分自身の身に起こった今年の重大ニュースについてインタビュー。親族の主人が亡くなったという錦糸町のお母さんはどうやって励ましたのか。蒲田で出会った今年上京したという女性の蒲田で働いている衝撃的過ぎる理由とは。さらに夏にインタビューに答えてくれた15歳ギャルが全く違う姿で登場する。

「夜ふかし的重大ニュース」ではこれまでに番組に登場した記憶に残るキャラたちに起こった今年の重大ニュースを調査。昔のドラえもんの声にそっくりな木村さんは喫茶店を開業。天才プログラマー少年は新作ゲームを作成。さらに、10年前に初登場した通称“クソ出っ歯”の人生におこった大きな転機とは。

「2026年の良純の年賀状が決まった件」では、独特の写真が毎年恒例となっている石原良純の年賀状の来年の写真を決定すべく、良純本人がスタジオに登場。これまでの写真を振り返りつつ選ばれた今年の写真とは。さらに“良純がやりたいこと”をかなえるということで、今回は“南京玉すだれ”に挑戦。先生について特訓したその成果は。10数年前に放送された良純の衝撃的な趣味も再び飛び出す。

(C)日テレ