ソニー生命保険は12月16日、「47都道府県別 生活意識調査(生活・マネー編)」を発表した。調査は2025年10月22日～10月30日、全国の20歳～59歳4,700名(各都道府県100名)を対象にインターネットで行われた。

暮らしやすさ自慢 No.1は「兵庫県」

全国の20歳～59歳の男女4,700名に、現在住んでいる都道府県で自慢できることを聞き、自慢できると回答した割合から、都道府県ランキングを作成した。

「暮らしやすさ自慢」のランキングをみると、1位「兵庫県」(44.0%)、2位「愛媛県」(41.0%)、3位「滋賀県」(40.0%)となった。前回調査で2位だった兵庫県が1位に順位を上げた。理由をみると、1位の「兵庫県」では「店・病院・電車が近くにある」(20代女性)や「子育て支援が他の市町村よりわかりやすい」(40代男性)、2位の「愛媛県」では「小さい町の中に欲しいお店やスポットが集まっている」(20代男性)、3位の「滋賀県」では「物価が安い」(40代女性)といった回答があった。

「食べ物の美味しさ自慢」では1位「新潟県」(59.0%)、2位「富山県」(57.0%)、3位「高知県」(52.0%)、「お酒の美味しさ自慢」では1位「新潟県」(48.0%)、2位「鹿児島県」(36.0%)、3位「高知県」(33.0%)と、どちらも新潟県が1位だった。新潟県は、日本一の米どころとしてだけではなく、山の幸、海の幸にも恵まれており、酒蔵の数と清酒消費量も日本一であることが理由ではないかと思われる。また、食べ物の美味しさ自慢、お酒の美味しさ自慢ともにTOP3は前回調査と同様となった。

暮らしやすさが自慢 / 食べ物の美味しさが自慢 / お酒の美味しさが自慢

自県の自慢のご当地グルメ

自慢のご当地グルメは、青森県が「りんご」、秋田県「きりたんぽ」、群馬県「焼きまんじゅう」、神奈川県「シューマイ」、新潟県「米」、福井県「ソースカツ丼」、岐阜県「飛騨牛」、三重県「赤福餅」、滋賀県「近江牛」、京都府「八ツ橋」、兵庫県「神戸牛」、鳥取県「松葉ガニ」、岡山県「ホルモンうどん」、愛媛県「鯛めし」、長崎県「ちゃんぽん」、鹿児島県「かごしま黒豚」となった。

自慢のご当地グルメ

教育水準の高さ・子育てのしやすさ自慢で「福井県」が二冠

教育や子育てについてみると、「教育水準の高さ自慢」では、1位「福井県」(15.0%)、2位「東京都」(14.0%)、3位「石川県」(12.0%)と、福井県は6年連続1位となった。

「子育てのしやすさ自慢」では、1位「福井県」(23.0%)、2位「鳥取県」(21.0%)、3位「佐賀県」(20.0%)となり、福井県が「教育水準の高さ自慢」、「子育てのしやすさ自慢」ともに1位となった。

「有名な出身者の多さ自慢」では、1位「沖縄県」(24.0%)、2位「福岡県」(15.0%)、3位「広島県」「長崎県」「熊本県」(同率13.0%)だった。沖縄県は前回調査に引き続き1位となった。

「スポーツの盛んさ自慢」では、1位「広島県」(27.0%)、2位「佐賀県」(11.0%)、3位「埼玉県」「神奈川県」「静岡県」「兵庫県」「宮崎県」(同率10.0%)となり、5年連続で広島県が1位となった。

教育水準の高さが自慢 / 子育てのしやすさが自慢 / 有名な出身者の多さが自慢 / スポーツの盛んさが自慢

自慢の自県出身の芸能人

自慢の自県出身の芸能人を尋ねたところ、岩手県「戸塚純貴さん」、山形県「ウド鈴木さん」、福島県「西田敏行さん」、茨城県「渡辺直美さん/カミナリ」、埼玉県「星野源さん」、新潟県「小林幸子さん」、福井県「五木ひろしさん」、愛知県「生見愛瑠さん」、三重県「西野カナさん」、京都府「吉岡里帆さん」、和歌山県「hydeさん」、島根県「竹内まりやさん」、岡山県「稲葉浩志さん」、福岡県「タモリさん」、宮崎県「堺雅人さん」となった。

自慢の自県出身の芸能

自慢の自県出身のスポーツ選手

自慢の自県出身のスポーツ選手は、青森県「伊調馨さん」、秋田県「落合博満さん」、千葉県「長嶋茂雄さん」、東京都「澤穂希さん/鈴木誠也さん」、富山県「八村塁さん」、長野県「小平奈緒さん」、静岡県「三浦知良さん」、滋賀県「桐生祥秀さん」、岡山県「山本由伸さん」、徳島県「川上憲伸さん/里崎智也さん」、熊本県「村上宗隆さん」、鹿児島県「川﨑宗則さん」だった。

自慢の自県出身のスポーツ選手

美男美女の多さ自慢「秋田県」が9年ぶりの1位

「歴史的・文化的な名所の多さ自慢」では、1位「京都府」「奈良県」(同率50.0%)、3位「広島県」(33.0%)となった。

「方言のカワイさ自慢」では1位「福岡県」(17.0%)、2位「三重県」「高知県」(同率16.0%)と、福岡県が7年連続の1位となった。

「美男美女の多さ自慢」では1位「秋田県」(16.0%)、2位「熊本県」「沖縄県」(同率11.0%)と、秋田県が昨年3位から順位を上げ、2016年調査以来9年ぶりの1位となった。

歴史的・文化的な名所の多さが自慢 / 方言のカワイさが自慢 / 美男美女の多さが自慢

自県を代表すると思う歴史上の人物

自県を代表すると思う歴史上の人物は、青森県「太宰治」、福島県「野口英世」、群馬県「新田義貞」、神奈川県「源頼朝」、福井県「橋本左内」、長野県「真田幸村」、三重県「松尾芭蕉/本居宣長」、兵庫県「黒田孝高」、和歌山県「徳川吉宗」、島根県「小泉八雲」、岡山県「犬養毅」、香川県「空海/平賀源内」、福岡県「菅原道真」、佐賀県「大隈重信」、宮崎県「小村寿太郎」となった。

自県を代表すると思う歴史上の人物

自県の好きなご当地言葉

自県の好きなご当地言葉は、宮城県「いずい」、福島県「さすけねぇ」、埼玉県「そうなん」、東京都「かたす」、富山県「なーん」、静岡県「だら」、三重県「やに」、滋賀県「きゃんす」、奈良県「おとろしい」、和歌山県「いこら」、広島県「じゃけぇ」、愛媛県「やけん」、高知県「たまるか」、佐賀県「がばい」、熊本県「あとぜき」、宮崎県「てげてげ」、沖縄県「なんくるないさ」だった。

自慢のご当地言葉

自県の"県民の特徴"を表す一言

自県の"県民の特徴"を表す一言を聞いた。秋田県は「ええふりこき」、群馬県「かかあ天下」、山梨県「地元愛」、愛知県「派手好き」、大阪府「いらち」、岡山県「我が道を行く」、広島県「熱しやすく冷めやすい」、香川県「へらこい」、高知県「酒飲み」、福岡県「熱い」、熊本県「わさもん」、沖縄県「よんなーよんなー」となった。

「県民あるある」だと思うこと

「県民あるある」だと思うことは、北海道「暑がり」、宮城県「有名人がいても近寄らない」、山形県「"①"を『いちまる』と言う」、栃木県「お寿司が好き」、千葉県「チーバくんのどこあたりかで、出身地や位置などを伝える」、富山県「立山が守ってくれる・立山信仰」、石川県「弁当よりも傘が大事」、鳥取県「行列が嫌い」、高知県「路面電車は電車、JRは汽車」、長崎県「坂が多いので自転車率が低い」となった。

他の都道府県の県民からよく驚かれること

他の都道府県の県民からよく驚かれることを尋ねたところ、岩手県では「高校の部活動が加入必須」、山形県「全市町村に温泉がある」、栃木県「海がないのにサメがご当地料理」、新潟県「ウィンタースポーツが出来ない人が多い」、山梨県「ワインが一升瓶で売られている」、奈良県「古墳の上に住んでいる」、鳥取県「店の入れ替わりが激しい」、高知県「返杯の文化」、長崎県「お盆の精霊流しで爆竹を大量に使う」、沖縄県「下の名前で呼び合う」となった。

他の都道府県の県民からよく驚かれること

地元民に愛されている地元のソウルフード

地元民に愛されている地元のソウルフードは、北海道「ザンギ」、青森県「イギリストースト」、山形県「おしどりミルクケーキ」、栃木県「じゃがいも入り焼きそば」、群馬県「モツ煮」、新潟県「イタリアン」、山梨県「トマト焼きそば」、三重県「はちみつまんじゅう」、滋賀県「サラダパン」、広島県「汁なし担担麺」、愛媛県「じゃこカツ」、鹿児島県「しろくま」、沖縄県「ポーク玉子おにぎり」となった。

地元民に愛されている地元のソウルフード

他の都道府県の県民には読めないと思う地元の地名

他の都道府県の県民には読めないと思う地元の地名は、北海道「留辺蘂」、青森県「王余魚沢」、群馬県「南蛇井」、東京都「御徒町」、神奈川県「大豆戸」、富山県「総曲輪」、石川県「四十万」、愛知県「新瑞橋」、三重県「員弁」、滋賀県「浮気」、鳥取県「車尾」、島根県「出雲郷」、岡山県「蒜山」、徳島県「大歩危」、愛媛県「上浮穴」、大分県「鉄輪」、宮崎県「飫肥」、鹿児島県「頴娃」、沖縄県「東風平」だった。

他の都道府県の県民には読めないと思う地元の地名

他の都道府県の県民にオススメしたいインスタ映えスポット

他の都道府県の県民にオススメしたいインスタ映えスポットには、北海道「白金青い池」、岩手県「龍泉洞」、宮城県「松島」、栃木県「あしかがフラワーパーク」、群馬県「ロックハート城」、石川県「兼六園」、福井県「東尋坊」、愛知県「名古屋城」、三重県「なばなの里」、兵庫県「六甲山」、鳥取県「鳥取砂丘」、島根県「出雲大社」、徳島県「道の駅くるくるなると」、佐賀県「祐徳稲荷神社」、長崎県「ハウステンボス」が挙がった。

他の都道府県の県民にオススメしたいインスタ映えスポット

"倹約家"1位は「大分県」、"浪費家"1位は「広島県」

各都道府県民のマネータイプを探るため、全回答者(4,700名)に、マネー関連の意識や状況について聞き、マネー関連の意識や状況としてあてはまると回答した割合から、都道府県ランキングを作成した。

「自分は倹約家だと思う」では1位「大分県」(69.0%)、2位「鳥取県」「香川県」(同率67.0%)、「自分は浪費家だと思う」では1位「広島県」(37.0%)、2位「秋田県」「富山県」「鹿児島県」(同率35.0%)となった。

「自分はマネー関連の知識が豊富だ」では1位「群馬県」「京都府」(同率24.0%)、3位「山梨県」「宮崎県」(同率21.0%)、「自分は家計管理が得意だ」では1位「京都府」「奈良県」「香川県」(同率35.0%)となった。

自分は倹約家だと思う / 浪費家だと思う / マネー関連の知識が豊富だ / 家計管理が得意だ

"ライフプラン作りが得意"1位は「兵庫県」

「自分はライフプランを作るのが得意だ」では、1位「兵庫県」(28.0%)、2位「山形県」(26.0%)、3位「東京都」「京都府」「和歌山県」「愛媛県」(同率25.0%)となった。

「自分は貯蓄上手だと思う」では、1位「京都府」(49.0%)、2位「香川県」(45.0%)、3位「富山県」(40.0%)となった。

貯蓄額についてみると、現在の貯蓄額の平均は、1位「京都府」(631.1万円)、2位「神奈川県」(588.6万円)、3位「愛知県」(546.5万円)となった。

また、1ヶ月の貯蓄額の平均は、1位「京都府」(45,200円)、2位「滋賀県」(39,700円)、3位「奈良県」(38,300円)となり、現在の貯蓄額、1ヶ月の貯蓄額ともに1位は「京都府」だった。京都府は、"家計管理が得意""貯蓄上手"でも1位となっており、家計管理や貯蓄への意識の高さが前向きな貯蓄行動に反映されていることが伺える。

自分はライフプランを作るのが得意だ / 貯蓄上手だと思う / 現在の貯蓄額 / 1ヶ月の貯蓄額

1ヶ月の投資の平均額、1位は「神奈川県」32,200円

投資額についてみると、1ヶ月の投資額の平均は、1位「神奈川県」(32,200円)、2位「京都府」(30,050円)、3位「山形県」(26,050円)となった。

おこづかい額についてみると、1ヶ月のおこづかい額の平均は、1位「宮崎県」(29,150円)、2位「高知県」(27,300円)、3位「鳥取県」(27,200円)となった。

1ヶ月の投資額 / 1ヶ月のおこづかい額

クリスマス予算と忘年会予算

全回答者(4,700名)に、年末年始の出費について聞き、出費の平均額から都道府県ランキングを作成した。

はじめに、今年のクリスマス(プレゼント代、食事代を含めた総額)にいくらくらい使う予定か聞いたところ、平均額は1位「秋田県」(10,155円)、2位「兵庫県」(9,860円)、3位「東京都」(9,166円)となった。1位の秋田県では全国平均(7,069円)と比較して3,086円高くなった。

次に、今年の忘年会にいくらくらい使う予定か聞いたところ、平均額は1位「沖縄県」(6,380円)、2位「佐賀県」(6,337円)、3位「宮崎県」(6,260円)となった。また、4位に「鳥取県」(6,250円)、5位に「兵庫県」(6,200円)が挙がるなど、TOP10は西日本が独占した。

今年のクリスマスにいくらくらい使う予定か / 今年の忘年会にいくらくらい使う予定か

初詣でのお賽銭予算と年末年始の旅行予算

来年の初詣ではお賽銭をいくらくらい入れる予定か聞いたところ、平均額は1位「秋田県」(1,925円)、2位「静岡県」(1,478円)、3位「東京都」(1,439円)となった。

お賽銭予算を聴取した直近の調査である2019年調査と比較すると、平均額は2019年286円→2025年603円と317円の増加となり、1位の金額は2019年694円(愛知県)→2025年1,925円(秋田県)と1,231円の大幅増加となった。

来年のおせち料理にいくらくらい使う予定か聞いたところ、平均額は1位「秋田県」(6,440円)、2位「東京都」(6,374円)、3位「北海道」(6,252円)となり、秋田県は"今年のクリスマス予算""来年のお賽銭予算""来年のおせち料理予算"で1位となった。

今回の年末年始の旅行(帰省も含む)にいくらくらい使う予定か聞いたところ、平均額は1位「東京都」(40,690円)、2位「京都府」(37,331円)、3位「沖縄県」(32,756円)となった。1位の東京都では全国平均(16,175円)の2.5倍となった。