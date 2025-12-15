ドン・キホーテは12月12日、「○○をドンキで買いがちな都道府県はどこだ!調査」の結果を発表した。集計期間は2024年10月1日～2025年9月30日。「ドン・キホーテ」および「MEGAドン・キホーテ」等のディスカウント事業運営店舗における、特定カテゴリーの年間購買データから算出した。

同調査は、「○○といえばドンキ」と言えるような強みを持つ商品カテゴリー10部門を選出。それぞれ購入が多い都道府県をランキング化した。

なぜ特定の都道府県で当該商品が売れているのかについては明確には分からないが、公式「majica」アプリ内にある商品評価・レビュー機能のサービス「マジボイス」における書き込み傾向や、売上の高い商品などをもとに、同社独自で分析した。

「パーティーグッズ」を買いがちな都道府県

同店では、誕生日、ハロウィン、クリスマス、忘新年会などの季節のイベントから、日常的なパーティーで使える装飾品や雑貨、コスプレまで幅広い商品を取り揃えている。

パーティーグッズをドンキで買いがちな都道府県

1位となった東京都では、この1年間で都民の21人に1人はパーティーグッズを買ったことがある計算となった。店舗別にみても全国売上トップ10のうち6店舗が都内店舗という結果に。商品別では上位3都府県ともに販売数1位は、風船を膨らませる際に使用するヘリウム缶、2位は血のりペイントという結果になった。その他、東京都と大阪府では、「本日の主役」タスキが販売数上位にきている。一方、沖縄県ではフェイスペイント用の絵の具各種が上位10商品中4商品ランクイン。東京や大阪では、(誕生日や、お祝い事などの)主役をたてたパーティーが多く、沖縄ではイベントなどの皆で集まるパーティーが多いのではと推測される。

「理美容家電」を買いがちな都道府県

男性向けのバリカンやシェーバーから、女性向けのヘアアイロンやドライヤー、ユニセックスな鼻毛カッターやマッサージ家電などの商品も幅広く用意している。

理美容家電をドンキで買いがちな都道府県

1位となった沖縄県では、この1年間で県民の17人に1人は理美容家電を買ったことがある計算となった。上位を見てみるとトップ5に東海エリアの3県が入る結果に。商品別にみると、上位3県に共通してマッサージ家電と、24年に大ヒットした情熱価格「スマホ連動イヤークリーナー」がランクイン。沖縄県はお得な価格帯の顔の産毛カッターや、バリカンが上位にきており、愛知県・三重県では高価格帯のヘアアイロン、ドライヤーの人気が高い傾向にある。沖縄ではお得感ある価格帯の商品が、愛知・三重では高価格でも付加価値が重視されるのではと推測される。

「プロテイン関連」を買いがちな都道府県

近年、トレーニングブームや健康意識の高まりなどによりプロテイン市場は拡大し、多様な商品が楽しめるようになった。ドン・キホーテでも2024年より一部店舗でプロテイン自販機を導入し話題になるなど、カテゴリーを強化している。

プロテイン関連をドンキで買いがちな都道府県

1位となった沖縄県では、この1年間で県民の6.5人に1人はプロテイン関連商品を買ったことがある計算となった。沖縄県民のマジボイス書き込みでは価格の安さを評価する声が多く見られ、先の美容家電と同様に、お得さを重視する傾向にあるようだ。愛知県民のマジボイスでは飲みやすさや、味へのコメントが多く、その部分が重視しているポイントのようだ。ちなみに"味"は、上位3県に共通しており、ココア・チョコレート系のフレーバーが人気だった。

「掃除用洗剤」を買いがちな都道府県

日常生活に欠かせない必需品の1つである洗剤。同社店舗では、定番商品から、海外の珍しい商品まで種々の取り扱いがある。

掃除用洗剤をドンキで買いがちな都道府県

1位となった沖縄県では、この1年間で県民の0.9人に1人は掃除用洗剤を買ったことがある計算となり、あくまで計算上だが、県民全員が購入経験ある結果となった。他県でも、消耗品ということもあり、高頻度で購入されている結果となった。

1位から5位までの各県のマジボイス書き込みでは共通して"安い・大容量・コスパ"を評価する声が多く、沖縄県ではプラスして"いい香り・もっと香りが欲しい"などの、香りに対する意見が多い傾向にあった。商品別でみると、基本的に売れる商品に大きな違いはみられないものの、沖縄はカビ取り商品が2位の青森に比べ2倍近く売れており、年間を通して高温多湿な地域特性がみられた。

「キャリーケース」を買いがちな都道府県

日本の国内旅行者数はコロナ禍前の水準を上回り、増加傾向が続くといわれている。そんな旅行時に活躍するキャリーケース。同社が高い市場シェアで強みを持つカテゴリーの1つとなっている。

キャリーケースをドンキで買いがちな都道府県

1位となった沖縄県では、この1年間で県民の45人に1人はキャリーケースを買ったことがある計算となった。国内外問わず多くの観光客が訪れる都府県が上位に入る結果に。特に沖縄・東京は3位以下を大きく離している。

商品別にみると、沖縄・東京ともに大型サイズの商品が上位を占めており(10商品中7商品がLサイズ以上)、長期の旅行に出かける方が多いと推測される。両都県ともに国内外から観光客の訪れるところでもあるため、「自分も旅行に行きたい!」という思いから旅に出た可能性も考えられる。

「香水」を買いがちな都道府県

近年、自己表現の1つとして愛用者が増えるなど、日本の香水市場は拡大傾向と言われている。同社でも手ごろなオリジナル商品から、ハイブランドまで取り揃えており、主に若年層を中心に支持を広げている。

香水をドンキで買いがちな都道府県

1位となった沖縄県では、この1年間で県民の25人に1人が香水を買ったことがある計算となった。人口規模も地域もバラバラな5都県がランクインしている。

商品別にみると、沖縄では同社オリジナルの「DUBYENOTE ボディミスト」が高い支持を集め販売数量の上位10商品中7商品がランクイン。1番人気は「DUBYENOTE ボディミスト 250ml #02」だった。本シリーズは250mlで879円(店舗により異なる場合あり)と、高コスパということもあり、支持されたと考えられる。静岡、群馬においても低～中価格帯商品が人気を集めている。

「紅生姜関連」を買いがちな都道府県

ドン・キホーテのPB「情熱価格」では、さまざまな紅生姜商品が販売されている。2022年4月に発売した「最後まで美味しい紅生姜せん」は累計270万個以上を販売する同社の看板商品なり、それ以降、さまざまな紅生姜○○が登場している。

紅生姜関連をドンキで買いがちな都道府県

1位となった鳥取県では、この1年間で県民の55人に1人が当社オリジナルの紅生姜○○を買ったことがある計算となった。2～4位は北陸・甲信越の3県がランクインした。

鳥取県民に一番支持されているのは、マジボイス上で"クセになる味、美味しい"など書き込まれている「最後まで美味しい紅生姜せん」だった。その他商品ではアレンジに関する書き込みも複数見られ、紅生姜愛を感じる。北陸・甲信越の3県には「かける紅生姜」と「紅生姜タルタル」が圧倒的な人気で、3位を突き放している。"○○にかけると美味しい"などのアレンジ報告が多くみられた。一方で、改善してほしい旨の意見も多く、紅生姜への熱い期待を感じる結果となった。

「洋酒」を買いがちな都道府県

洋酒は酒類カテゴリーの売上高で約3割を占めている。また市場シェアでも6%ほどあり、強みを持つカテゴリーとなっている。(この項目では、洋酒を「(ビールとワインを除く)西洋由来のお酒」と定義している)

洋酒をドンキで買いがちな都道府県

1位となった山梨県では、この1年間で県民の7人に1人が洋酒を買ったことがある計算となった。2～5位はすべて僅差となる結果となった。

商品別にみると、山梨の販売数量上位10商品のうち7商品がウイスキーとなった。県内には世界的にも有名なウイスキー蒸留所もあり、生産量・消費量がともに多い県でもある。2位の沖縄では、販売数量上位10商品中5商品にクライナーファイグリングがランクイン。沖縄では独自の飲み会文化も根付いており、若年層が集まった機会の、パーティー酒として支持されていると考えられる。また、両県の商品トップ10に1商品ずつテキーラが入っており、市場の広がりを感じる結果に。

「偏愛めし」を買いがちな都道府県

"みんなの75点より、誰かの120点。"をコンセプトに、2023年11月に誕生した惣菜・弁当のブランドである偏愛めし。これまで「皮だけのフライドチキン」「アメリカンドッグのココだけ」などの偏愛心溢れる商品が大きな話題となった。

偏愛めしをドンキで買いがちな都道府県

紅生姜に続いて、1位となった鳥取県では、この1年間で県民の12人に1人は偏愛めしを買ったことがある計算となった。県内にドン・キホーテ店舗(鳥取本店、MEGAドン・キホーテ米子店)が2店舗しかない中での1位獲得は驚きの結果となった。鳥取県は海と山、両方の幸が豊富で、比較的優しい味の郷土料理が多いと言われる中で、刺激が強く濃い味が多い偏愛めしが、逆に新鮮で受け入れられたのはないかと考えられる。

商品別にみると、上位3県ともに売上1位は「あんだく溺れ天津飯」、2位は鳥取県が「ころもが主役のチキンカツ弁当」、愛知県・三重県が「ジューシィ焼鳥ゴロっと丼」となった。

「焼き芋」を買いがちな都道府県

日本国内で年間17億円以上販売する同社の焼き芋は、多くの店舗で年間を通じて販売している。寒い冬の時期はもちろん、夏場でも「冷やし焼き芋」として販売する店舗もある。海外でも多くの同社グループ店舗で販売しておりワールドワイドな存在になっている。

焼き芋をドンキで買いがちな都道府県

1位となった沖縄県では、この1年間で県民の3.2人に1人が焼き芋を買ったことがある計算となった。上位5県をみると北から南まで全国で偏りなく売り上げていることがわかる。

"寒い時・地域の食べ物"という固定概念を覆し、意外にも沖縄が1位になった。"甘い""蜜たっぷり""ねっとりで美味しい"など、マジボイスでも絶賛の声が多数寄せられている。なかには、"愛犬にも小さめにカットして冷凍し、毎日少しずつあげてます"という声も。

2位には鳥取が僅差でランクイン。同様に絶賛の声が寄せられている。一方、共通して"当たりはずれがある"などの意見も一定数みられた。こうした不満を解消するため、できる限りの改善を重ねているという。

沖縄が6部門で1位を獲得

各10部門のランキングを振り返ると、6部門で沖縄県が1位を獲得する驚きの結果となった。総合ランキングでも2位に倍の差を付けている。

沖縄県には2012年11月のMEGAドン・キホーテ宜野湾店で初出店して以降、現在9店舗を構えている。地域住民はもちろん、近年は訪れる海外旅行客も多く来店している。地域別でみると、東海エリア(静岡県、愛知県、岐阜県、三重県)が1位を獲得した。エリア内には80店舗以上を構えており、各県において、生活の一部として利用されていることが伺える。