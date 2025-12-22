「ほっともっと」では、大人気のお弁当を巻いた「恵方巻」を2月1日から2月4日の4日間限定で販売する。

"人気のお弁当"を店内で1本1本丁寧に巻いた「恵方巻」は、全3種類取り揃えている。

白身フライやちくわの天ぷら、キンピラなど定番の「のり弁当」の具材をそのまま巻いた「のり弁巻」(540円)、甘めのタレで味付けしたから揚や、だし巻玉子を巻いた食べ応え抜群の「から揚巻」(600円)、甘酸っぱいチキン南蛮と具だくさんのタルタルソースがたまらない「チキン南蛮巻」(660円)の全3種、各商品ハーフサイズも用意している。

また、全種類の食べ比べが楽しめる「恵方巻3本食べ比べセット」や、恵方巻3本と人気の豚汁2杯、8コ入りチキンBOXがセットになった「恵方巻ファミリーセット」など、バリエーション豊富に取り揃えている。

予約限定メニューとして、大人気キャラクター「ドラえもん」デザインの「ドラえもん 恵方巻プレート」が今年も登場する。

ハーフサイズの恵方巻3種類に加え、エビフライ、プチハンバーグ、ドラえもんプリンなど人気のおかずを詰め合わせた、バラエティ豊かなプレート。

さらに、"ドラえもんおたのしみシール”"3枚付きで用意している。

店頭予約について、予約期間は、12月20日から1月28日(水)まで。店舗受取期間は、2月1日から2月4日。ネット予約は、予約期間1月9日から1月28日まで、店舗受取期間は同じく2月1日から2月4日までとなっている。