解散から6年、Aqua Timez太志「聴き続けてくれる人がいた」期間限定再結成終幕前、ファンへの感謝と思い

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、5人組バンド・Aqua Timez（アクア タイムズ）のボーカル・太志（ふとし）さんがゲストに登場。期間限定再結成の最後を飾る新曲などについて伺いました。

2003年に結成されたバンド・Aqua Timezのボーカルを務める太志さん。「決意の朝に」「虹」など数々のヒット曲を世に送り出し、2018年にバンド解散。その後、2025年8月24日のデビュー20周年で再結成し、2025年末まで期間限定で精力的に活動しています。

こっちのけんと：Aqua Timezさんの新曲「if you come」。フジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」の主題歌です。こちらは期間限定再結成後の最後の新曲ということで。もう最後なんですね。

太志：あっという間でしたけどね。

こっちのけんと：解散してから再結成するまでの心境の変化というか。

太志：その間6年ぐらいありましたけど、6年って結構長いものでした。ソロでやるにしても、やっぱりそのなかで考えることもあったし。あと、やはり「聴き続けてくれている人がいるんだ」っていう。6年も経ったのに。だから、この20周年という名前を借りてじゃないけど、今回やらせてもらって、ずっと待っていてくれていたっていうのを、ライブでやっぱり思うので。そこに対して新曲をいっぱい作りたいと思って。結局、5曲作りました。

こっちのけんと：すごいですね。

太志：リリースできましたね。MV（ミュージックビデオ）は４本撮った！

こっちのけんと：ありえない！ 頑張りすぎです!!

太志：頑張りすぎましたよ、本当に。

こっちのけんと：また寂しさはありますけど、でも、こう復活してくれたおかげで、また希望がといいますか、新しいこの曲のおかげで、今後生きていけるっていうのもなんかあるなと思うので、本当に改めて、僕が言うのもあれですけど、本当ありがとうございます。

太志：こちらこそありがとうございます。

番組では他にも、1998年頃の「インディーズブーム」に熱中した学生時代から、大学時代に一転して孤独な曲作りを開始した2000年頃のエピソード、ヒット曲「決意の朝に」にまつわる驚きの秘話などを語る場面もありました。

