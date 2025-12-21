影山優佳「お仕事のなかで一番好きなのがオーディション」その真意とは？ドラマ「御上先生」オーディションの裏話も

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、かつてけやき坂46（現・日向坂46）のメンバーとして、活動をともにしていた長濱ねるさんと影山優佳さん。ここでは、影山さんが出演していた日曜劇場「御上先生」（TBS系）のオーディションでの裏話を語りました。

◆長濱「英語でギャグしたの？」

長濱：優佳ちゃんがすごいなと思ったのが、「御上先生」のオーディションのときに、「英語を話せる人？」って聞かれて挙手したって言っていたじゃん？

影山：うんうん。あれ？ その話したっけ？

長濱：（共演した）「日向坂46『6回目のひな誕祭』」の楽屋のときかな？

影山：ありがとう、覚えていてくれて。

長濱：私それ本当にすごいと思ったの！

影山：それでいうと、私がお仕事のなかで一番好きなのがオーディションなの。

長濱：それすごいんだけど（笑）！

影山：ハハハ（笑）。でも別に“メンタルが強い”とかではなくて、論理としては逆で。よくも悪くも、オーディションって“ご縁”だから、もう決まっているって思っちゃうのね。実際はそんなことないと思うんだけど、誰が合格するとかは、それは素晴らしい方が選ばれると思うから、そういう気持ちでいると、逆にどれだけ羽目を外しても、どれだけ楽しんでも結果は変わらないって思っちゃうのね。

長濱：すごい……。

影山：完全に逃げ（の思考）だよ。

長濱：まったく逃げてないよ。

影山：でも、だからすぐちょけちゃうの（笑）。

長濱：それ、めっちゃ長所だと思う！ 他の人にない素晴らしいところだよ。すごいよ！

影山：ありがとう。例えば“スラッとした大人しい子を探しているオーディションだろうな”っていうのは分かるんだけど、どうしても“まだ誰もウケをとっていない”とか思っちゃって、それで落ちるっていうことを繰り返していて。

「御上先生」のときも、オーディションはお芝居だけだったんだけど、帰り際に「ちなみに、英語が話せる子いる？」みたいな感じで言われて。そのときも“私、今日まだ笑いを取ってない！”って思っちゃって、英語でギャグを（笑）。

長濱：いや素晴らしいよ！ だって「御上先生」（の演技）も素晴らしかったし、なんか……え、英語でギャグしたの？ ちょっと待って、一瞬聞き流しちゃったんだけど（笑）。

影山：ハハハ（笑）。ギャグっていうのも申し訳ないんだけど、「英語を数年間すごく勉強していました」って答えて。「海外に行っていたんですか？」って聞かれて、「はい。でも、駅前のほうでの留学なんですけど」っていうのを英語で（言った）。

長濱：駅前留学（笑）。すごい！

影山：本当に恥ずかしい（笑）。

