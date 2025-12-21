時代劇専門チャンネル(CS292)の番組『華麗なる宝塚歌劇の世界～Season7～』(毎週月曜22:00～ ※一部放送回除く)では、22日のゲストに元宝塚歌劇団花組トップ娘役の星風まどかが出演する。

星風まどか

舞台作品の本編前後に、中井美穂が案内役を務め、宝塚歌劇団OGをゲストに迎えたトークを展開。22日の放送は、『鴛鴦歌合戦』(23年花組 宝塚大劇場)のゲストとして星風が登場し、東京宝塚劇場と同じビル内にある“秘密のカフェ”で、公演当時を振り返りながら、作品の見どころや役作りについて和やかに語る。

長屋住まいの浪人・浅井礼三郎(柚香光)と隣に住む娘・お春(星風まどか)との恋模様を描いた本作。「心があたたかく、何でも挑戦させてくださる」という柚香光との思い出や、思わずときめいてしまう礼三郎の魅力について、中井とのトークに花が咲く。

また、退団後のライフスタイルや今後チャレンジしたいことについてもトーク。さらに、平敦盛／八兵衛役の帆純まひろもVTRコメントを寄せ、今だから話せるエピソードを披露する。

再放送は、1月12日を予定。

星風まどか コメント

『鴛鴦歌合戦』では、本格的な日本物のお芝居に初めて挑戦しました。

共演させていただいた柚香光さんには、日本物ならではの所作や日本舞踊のお稽古でたくさん学ばせていただきました。柚香さんが演じられた“れいざさん”と、私が演じたお春ちゃんとのかわいらしい関係性についても、番組内でたっぷりお話ししています。

軽やかに見ていただけるコメディーでありながら、大切なメッセージも詰まった作品です。

ぜひご覧いただき、お楽しみいただければと思います。