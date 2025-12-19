影山優佳「ねるちゃんに『愛してるよ』と伝えていなかった」けやき坂46時代からずっと“後悔していたこと”を告白

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、長濱ねるさんと影山優佳さん。ここでは、かつて一緒に活動していたけやき坂46（現・日向坂46）時代を振り返りました。

◆影山優佳の後悔

影山：ねるちゃんに会うのが本当に久しぶりで、後にも先にも、こういう話はできる機会がないなと思って、昨日の夜に考えたの。

長濱：何なに？

影山：私はずっと、ねるちゃんに「愛してるよ」っていうことを伝えていなかった！

長濱：え!? うれしい～！ 愛されてた？

影山：そうなの（笑）。でも、本当にずっと後悔してる。

長濱：なんで？

影山：やっぱり、当時は欅坂46（現・櫻坂46）さん、私たち（けやき坂46/現・日向坂46）もだし、アイドルのねるちゃんと（アイドル以外の活動する）ねるちゃん、いろんなことを両立していたと思うから、すごく大変そうで、すごく頑張っていて。

長濱：ごめんね～、心配かけたよ。

影山：全然です。それで、私たちメンバーのなかでも、ねるちゃんにたくさん話しかけている子もいて、そうすると“これ以上、ねるちゃんの時間を取らないほうがいいんじゃないか”とか勝手に思っちゃって。

今思えば、11対1みたいなときでも、1人でも多く、みんなで（ねるちゃんと）しゃべったらよかったなと思って。でも、私も強がりだったからさ、絶対そんなことないのに「私は、ねるちゃんと話さなくても……」とか思っちゃって。

長濱：本当!? それを気づいてあげられなかった。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO SPEAKEASY

放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/

番組公式X：@TokyoSpeakeasy