フジテレビの動画配信サービス・FODでは、恋愛リアリティショー『彼女たちの恋愛シェアハウス～ToGetHer～完全版』を1月1日0時から独占見放題配信する。

これは、世界初の女性同士の恋を見つめる恋愛リアリティショーとして、2025年に韓国で制作された番組。韓国・済州島を舞台に、8人の女性を愛する女性たちが、海風と波音に包まれた恋にぴったりのロケーションで、1週間のシェアハウス生活を送りながら、たったひとりの恋人を探し求める。

想いを代弁するゲストも、導くMCもなしで進行する本作は、彼女たちのありのままの感情を映し出し、恋のときめきだけでなく、すれ違いや葛藤、友情が丁寧に描かれている。自然で繊細な感情を、作り物ではないリアルな空気感で表現し、言葉では足りない気持ちを手紙に込める演出は、視聴者の心を打つポイントになっている。

恋愛だけでなく、悩みを共有しながら育まれる「友情」も大きなテーマとなっており、「恋と友情、どちらにも正解はない」というメッセージが込められている。済州島での運命の出会いを経て、8人の心を動かしたのは、それぞれ一体誰なのか。

あらすじ

舞台は、やわらかな海風と穏やかな波の音が心を包み込む、恋にぴったりの韓国・済州島。異なる想いを胸に集まったのは、8人8色の女性を愛する女性たち。ルールは、プライベートのスマホは使用禁止、そして期間中は規則を遵守すること。最初は名前しか明かせず、職業や年齢を語ることもできないまま、共同生活が始まる。シェアハウス「トゥギャザーハウス」で寝食を共にしながら、ときにはふたりきりでデートに出かけるなど――さまざまな時間を過ごす中で、たったひとりの恋人を探していく。恋愛感情の芽生えだけでなく、ときに語り合い、ときに悩みを分かち合いながら、少しずつ育まれていく友情と絆。そんな、かけがえのない時間が流れる、恋と友情の1週間が幕を開ける。

