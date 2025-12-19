DONUTSは12月18日、冬季賞与・冬のボーナスに関する実態調査の結果を発表した。同調査は、クラウド型給与計算システム「ジョブカン給与計算」の賞与データをもとに、2025年の賞与支給実績を抽出し分析したものとなる。抽出日は2025年12月11日。

2025年 冬季賞与平均支給額は「506,547円」

2025年 冬季賞与平均支給額

本調査範囲全体の冬季賞与平均支給額は、2025年の速報値で「506,547円」となり、昨年の冬季賞与平均支給額(502,657円)から、大きな変化は見られなかった。

性別の冬季賞与平均支給額は男性が「616,299円」、女性が「364,917円」という結果となり、女性の平均支給額は男性の平均支給額の約6割程度に留まった。

2025年 年齢別 冬季賞与平均支給額

年齢別に冬季賞与平均支給額の推移を見ると、支給額が最大値になるのは50～54歳で、平均支給額は「661,139円」となった。50歳台までは年齢を重ねるごとにほぼ上昇傾向にあることが明らかになった。

賞与ピーク、男性は50歳台前半・女性は40歳台前半

性・年齢別 冬季賞与平均支給額

性・年齢別に冬季賞与平均支給額の推移を見ると、男性の支給額が最大値になるのは50～54歳で「822,250円」、女性は40～44歳で「452,510円」となり、男女差が浮き彫りになった。

一方で、昨年の平均支給額と比べると女性の平均支給額は20～40歳台において上昇傾向にあり、「女性活躍推進法」による賃金差異の是正が進んでいるように見受けられる。なお、男性においては20歳台前半および40～50歳台で昨年と比べ上昇傾向があったものの、ほかの年齢では変化は見られなかった。

500人以上規模の企業の平均支給額は「564,980円」

2025年 企業規模別 冬季賞与平均支給額

企業規模別に冬季賞与平均支給額の推移を見ると、「500人以上」規模の企業の冬季賞与平均支給額が「564,980円」と一番高く、「300～499人」規模の企業の支給額が「444,402円」と一番低い結果となった。