グレイスグループは12月17日、「冬のボーナスや貯金額、将来のために使いたいお金の実態」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年12月11日～14日、30～39歳の未婚女性300人を対象にインターネット形式で行われた。

「冬のボーナス」支給された?

300名の30代未婚女性のうち、現在仕事をしている236人に2025年の「冬のボーナス」は出たか聞くと、52.1%が「出た」と回答した。

また、ボーナスが出た人にその金額を尋ねると最も多かった回答が「25～50万円未満」(40.2%)で、「～50万円未満」と回答した人の割合が66.7%と全体の約3分の2という結果に。

「冬のボーナス」金額、納得している?

ボーナスの金額に対する満足度は、「かなり納得している」(5.8%)と「まあ納得している」(47.1%)を合わせると52.9%と、半数以上が納得していると回答。一方で「あまり納得していない」(19.0%)と「全く納得していない」(10.7%)と回答した人を合わせると約3割に上った。

ボーナスに「納得している」と回答した人からは、「査定が良くて、前回より手取り額が多かった」(34歳・神奈川・メーカー/製造業)や「昨年より少し増えていたので努力が評価されたと感じました」(34歳・東京・サービス業)という声が上がった。

一方で「納得していない」と回答した人からは、「昨年度より少なくなっており、理由が分からず不満」(31歳・広島・メーカー/製造業)や「入社してからボーナス額がほとんど変わらない」(36歳・埼玉・サービス業)などの声が上がった。

現在の貯蓄額は?

現在の貯金額についても尋ねると、「100～300万円未満」(25.4%)が最も多く、次いで「50万円未満」(20.8%)、「300～500万円未満」(19.2%)という結果に。

上記で回答した貯蓄額についえ「将来への備えとして十分か」と尋ねると「不十分だと思う」と回答した人の割合は83.7%に上った。

「不十分だと思う」と回答した人からは、「今更ながら、30代にもなって貯蓄が100万未満なのはどうかと思っています。正直焦ってます」(32歳・宮崎・サービス業)や「豪遊しているわけではないのに、貯金したくてもできない。何とかしようと思うけれど、それにもお金がかかる」(32歳・北海道・その他)などの声が寄せられた。

理想的な貯蓄額は?

また、「理想的な貯蓄額」を尋ねると、最も多かった回答が「1,000～3,000万円未満」(34.0%)、次いで「3,000万円以上」(20.7%)、「500～1,000万円未満」(20.6%)という結果に。

回答者からは、「前は500万円の貯金があったのですが、あまり働き過ぎずにゆっくりしようと思っていたら現在は貯金が350万円にまで減りました。貯めるのは時間かかるけど減るのはすぐだなぁ」(38歳・兵庫・その他)や「独身のうちは自由に使える分もありますが、将来の備えを考えるともっと計画的に貯める必要があると感じています。投資や副収入も含めて、少しずつ資産形成を進めたいです」(34歳・東京・サービス業)などの声が上がった。