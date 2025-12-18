CENTRAL CEE、初来日単独ライブ公演が来年3月開催決定

US HIPHOPシーンをはじめ世界中で躍進を続ける現行UK HIPHOPアーティスト、CENTRAL CEE（セントラル・シー）が、初の来日単独ライブ公演を2026年3月2日（月）に豊洲PITで開催することを発表した。

2020年頃からイギリス・インディーシーンで注目を集め、21年にリリースしたMixtape『Wild West』がUKチャート2位、22年リリースのMixtape『23』は1位を記録するヒット。この年に発表した楽曲「Doja」が世界中でハイラルヒットを記録。ＵＫシングルチャートで2位にまで上がるヒットとなった。早口かつ聴き取りやすいメロディアスなフローで人気を集め、ファッションアイコンとしても世界中のストリートから高い支持を集め、昨年の11月にはグラフィックデザイナーVERDYが主催する東京でのイベントに出演している。

今年の10月にはYZERRが手掛け、横浜アリーナで開催されたFORCE FESTIVALにヘッドライナーとして出演し、会場を大いに盛り上げた。今年の4月から始まったCANT RUSH GREATNESSツアーはイギリス、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアで45公演を開催。3月からアジアでのツアーが再開され、ついに初となる来日単独ライブ公演が東京で開催されることとなった。

＜ライブ情報＞

CENTRAL CEE

CANT RUSH GREATNESS WORLD TOUR ASIA 2026

2026年3月2日（月）豊洲PIT

https://www.creativeman.co.jp/event/centralcee26/