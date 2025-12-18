JR東海は18日、山梨県都留市の山梨実験センターで2026年3月25～27日に「超電導リニア体験乗車」を開催するとともに、今回初となる「集まれキッズ! 『シンカリオン』×リニア体験乗車」を2026年3月31日に開催すると発表した。

2026年春の「超電導リニア体験乗車」は、より多くの人に乗車してもらえるように、11月に実施した体験乗車から日数と区画数を大幅に拡大。4日間合計で、前回の5倍以上という960区画(1,920座席)を用意する。L0系改良型試験車による体験乗車としては過去最大の区画数とのこと。体験乗車できる車両は、2025年夏に走行を開始した新しいL0系改良型試験車「M10」またはL0系改良型試験車「M9」。乗車する車両の指定はできない。

初めて開催する「集まれキッズ! 『シンカリオン』×リニア体験乗車」は、TVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』の玩具と記念撮影用パネルを展示するほか、超電導リニアの500km/h走行を体験でき、リニアの車内でも『シンカリオン』とコラボした企画を楽しめる。参加者にイベント限定グッズのプレゼントも用意している。

3月25～27日は通常の体験乗車、3月31日は『シンカリオン』とのコラボで、各日6便の走行(集合時間は各日10時15分、11時15分、13時15分、14時15分、15時15分、16時15分)を予定。3月31日のみ、小学生以下1名以上の参加が必須となる。

募集は1区画(2座席)単位で行い、料金は1区画4,400円・2区画8,800円。「超電導リニア体験乗車ホームページ」にて、2026年3月2日17時まで申込みを受け付けている。先着順ではないため、募集期間内まで申込み可能。募集期間終了後に抽選を行い、3月5～11日に行う当選通知をもって当選者の発表とする。