トイズスピリッツは、カプセルトイ「ANNA SUI コスメマスコットコレクション」を12月下旬頃よりカプセルトイの筐体にて順次販売を開始する。価格は500円、全5種。

同商品は、ニューヨークのファッションブランド「ANNA SUI」の大人気コスメを超リアルなミニチュアサイズで仕上げたカプセルトイ。カプセルトイとしては初登場とのこと。

ラインナップは「リングルージュ」「シルキーアイカラー」「ネイルカラー」「ティントルージュ」「ローズプレストパウダー」。ふたが開いたり、ネイルやティントはブラシが外せたり、プレストパウダーはミラーとパフ付きというこだわりの仕様だ。ただしコスメとして実際に使用することはできない。

この情報にSNSでは、「これはコンプしなきゃなやつ」「ティント出るまでまわす」と気合の入ったコメントが続々。「ANNA SUI使ってたなぁ」「リングルージュ､懐かしいね」「持ってるANNA SUIポーチに付けてえです普通に可愛いです普通に」と、愛用者からの声も寄せられている。

