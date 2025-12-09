バンダイ ライフスタイル事業部は、バンダイが展開する化粧品ブランド「ミラクルロマンス」から、『美少女戦士セーラームーン』の作中に登場するアイテム「変身ブローチ」「クリスタルスターコンパクト」「コズミックハートコンパクト」をモチーフにしたリップ＆チーク『ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク 変身ブローチ/クリスタルスターコンパクト/コズミックハートコンパクト』(各1,650円)の発売を決定した。

ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク』

『美少女戦士セーラームーン』のコスメブランド「ミラクルロマンス」より、セーラームーンの歴代変身アイテムをモチーフにしたリップ＆チーク『ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク』が2026年8月に発売決定した。

同品は、口紅やチークとして使用できるカラーバームが入ったコスメで、手のひらサイズで持ち運びしやすく、また、ボールチェーン付きでバッグチャームとしても楽しめるコスメアイテムだ。カラーは、3色展開。ほんのりとした薄づきのバームなので、普段のメイクにも合わせやすいアイテムになっている。

保湿成分にもこだわり、ヒアルロン酸やホホバ種子油、カワラヨモギ花エキスを配合し高保湿ケアはもちろん、プルケネチアボルビリス種子油で潤いをキープする。塗布するたびに、変身ブローチはホワイトティーの香り、クリスタルスターコンパクトはピーチの香り、コズミックハートコンパクトはピオニーの香りがふわりと香る。

また、「美少女戦士セーラームーン」オフィシャルファンクラブ"Pretty Guardians"会員限定の『ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク セット』の受注を開始する。トキメキあふれるデザインのボックスでお届けする。

『ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク セット』

「ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク 変身ブローチ」、「ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク クリスタルスターコンパクト」、「ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク コズミックハートコンパクトの 価格は各1,650円。全3種。

対象年齢は15才以上。 セット内容はマルチキャリーリップ＆チーク1個、ボールチェーン。 商品サイズについて、変身ブローチは約H21×W39×D38(mm)、クリスタルスターコンパクトは約H21×W39×D38 (mm)、 コズミックハートコンパクト…約H21×W38×D42 (mm)。 ボールチェーンの直径は約38mm。

生産エリアについて、容器は中国本土/リップ＆チークは日本。 販売ルートはバラエティショップ、ドラッグストア等、Sailor Moon store、他。2026年8月発売予定。 発売元は株式会社バンダイ クレアボーテ。

(C)武内直子・PNP・東映アニメーション (C)Naoko Takeuchi

準備数に達した場合、販売を終了することがある。ページにアクセスした時点で販売が終了している場合がある。商品仕様等は予告なく変更になる場合がある。掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合がある。日本国外で販売する可能性がある。同商品は2018年発売「ミラクルロマンス マルチキャリーバーム」をリニューアルした商品。