バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、12月第3週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「まちぼうけ」「めじるしアクセサリー」などの新作をピックアップ。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

ならぶんです。 怪獣さん（ウルトラ怪獣版）

『ならぶんです。恐竜さん』シリーズのかわいくデフォルメされたコンセプトを受け継いだ新たなシリーズ『怪獣さん』でウルトラ怪獣がかわいくフィギュア化。

ラインナップは「ゴモラ」「ガラモン」「ゼットン」「キングジョー」「恐竜戦車」。価格は300円、全5種。

めじるしアクセサリー ちびゴジラ

「めじるしアクセサリー ちびゴジラ」は、『ちびゴジラの逆襲』からかわいい怪獣たちがめじるしアクセサリーで登場。

ラインナップは「ちびゴジラ」「ちびメカゴジラ」「ちびギドら」「ちびモスラ」「ちびガイガン」。価格は300円、全5種。

仮面ライダーゼッツ GPライダーカプセム04

「仮面ライダーゼッツ GPライダーカプセム04」は、ガシャポン「ライダーカプセム」に第4弾。別売りのDX変身ベルト ゼッツドライバーと連動する。

ラインナップは、ガシャポンオリジナルのアイテムも収録。「イレイスカプセム」「王蛇カプセム」「デルタカプセム」「カリスカプセル」「エターナルカプセム」「マッハカプセム」。価格は500円、全6種。