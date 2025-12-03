3COINS(スリーコインズ)は、12月13日より「すみっコぐらし」とのコラボレーションアイテムを、全国の3COINSおよび公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売する。

今回のコラボレーションではアイドルを目指す「えびてんのしっぽ」を主役とした、アクセサリーや楽器のおもちゃなどのグッズ展開となっている。

他にも、北から逃げてきた寒がりで人見知りな「しろくま」と、その友だちがデザインされた風呂グッズもラインアップ。

商品ラインアップは以下の通り。

  • ぷにぷにスリーピン(2種/各330円)
  • ぷにぷにヘアゴム(2種/各330円)
  • アクリルクリップ(2種/各330円)
  • ミニヘアクリップ(4種/各330円)
  • イヤリング(4種/各330円)
  • 光るリング(7種/各330円)
  • 光るアイドルスティック(770円)
  • アイドルギター(880円)
  • マイクトイ(1,100円)
  • ピアノトイ(1,320円)
  • アクセサリーケース(2種/各660円)
  • ストラップ(3種/各550円)
  • ショルダーBAG(2種/各880円)
  • コンパクトヘアブラシ(3種/各550円)
  • ヘアターバン(2種/各660円)
  • シャンプーハット(2種/各330円)
  • バスパイプ(1,650円)
  • 釣りセット(770円)
  • あわあわアイスクリーム(1,980円)
  • 積み重ねバスカップ(550円)
  • EVAバスパズル(550円)
  • バストイ収納(1,100円)
なお、実店舗では、1会計につき「各商品・各種2個まで」の購入個数制限がある。