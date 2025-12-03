3COINS(スリーコインズ)は、12月13日より「すみっコぐらし」とのコラボレーションアイテムを、全国の3COINSおよび公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売する。

今回のコラボレーションではアイドルを目指す「えびてんのしっぽ」を主役とした、アクセサリーや楽器のおもちゃなどのグッズ展開となっている。

他にも、北から逃げてきた寒がりで人見知りな「しろくま」と、その友だちがデザインされた風呂グッズもラインアップ。

商品ラインアップは以下の通り。

ぷにぷにスリーピン(2種/各330円)

ぷにぷにヘアゴム(2種/各330円)

アクリルクリップ(2種/各330円)

ミニヘアクリップ(4種/各330円)

イヤリング(4種/各330円)

光るリング(7種/各330円)

光るアイドルスティック(770円)

アイドルギター(880円)

マイクトイ(1,100円)

ピアノトイ(1,320円)

アクセサリーケース(2種/各660円)

ストラップ(3種/各550円)

ショルダーBAG(2種/各880円)

コンパクトヘアブラシ(3種/各550円)

ヘアターバン(2種/各660円)

シャンプーハット(2種/各330円)

バスパイプ(1,650円)

釣りセット(770円)

あわあわアイスクリーム(1,980円)

積み重ねバスカップ(550円)

EVAバスパズル(550円)

バストイ収納(1,100円)

3COINS×すみっコぐらし 商品ラインアップ

なお、実店舗では、1会計につき「各商品・各種2個まで」の購入個数制限がある。