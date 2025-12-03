3COINS(スリーコインズ)は、12月13日より「すみっコぐらし」とのコラボレーションアイテムを、全国の3COINSおよび公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売する。
今回のコラボレーションではアイドルを目指す「えびてんのしっぽ」を主役とした、アクセサリーや楽器のおもちゃなどのグッズ展開となっている。
他にも、北から逃げてきた寒がりで人見知りな「しろくま」と、その友だちがデザインされた風呂グッズもラインアップ。
商品ラインアップは以下の通り。
- ぷにぷにスリーピン(2種/各330円)
- ぷにぷにヘアゴム(2種/各330円)
- アクリルクリップ(2種/各330円)
- ミニヘアクリップ(4種/各330円)
- イヤリング(4種/各330円)
- 光るリング(7種/各330円)
- 光るアイドルスティック(770円)
- アイドルギター(880円)
- マイクトイ(1,100円)
- ピアノトイ(1,320円)
- アクセサリーケース(2種/各660円)
- ストラップ(3種/各550円)
- ショルダーBAG(2種/各880円)
- コンパクトヘアブラシ(3種/各550円)
- ヘアターバン(2種/各660円)
- シャンプーハット(2種/各330円)
- バスパイプ(1,650円)
- 釣りセット(770円)
- あわあわアイスクリーム(1,980円)
- 積み重ねバスカップ(550円)
- EVAバスパズル(550円)
- バストイ収納(1,100円)
なお、実店舗では、1会計につき「各商品・各種2個まで」の購入個数制限がある。