毎朝寒すぎて布団から出たくない症候群を発症中の筆者ですが、冷え対策に最適・あったか・かわいいカイロをキャンドゥで発見!!
こちらは、「Can★Do/キャンドゥ」で330円で買えちゃう「カイロポーチ たい焼き柄」です。
寒い日にほかほかのたい焼きを買って、手を温めながら食べるのが冬の楽しみでもあるのですが、あったかいうちに食べたいから、その時間ってすぐに終わっちゃうんですよね。でも、これがあれば、使うたびにあの幸せな時間が蘇って、心までほっこり温かくなること間違いありません!!
縦9.5cm×横13cmサイズの使い捨てカイロがすっぽり入る大きさで、カラーはもちろんたいやき色。中身はあずき色です!!
冬のほっこりアイテムの登場に、SNSでは「たい焼き柄!!??可愛い」「初めてカイロケースほしいと思ったw」「たい焼き柄一目惚れして買ってきた〜」「眺めてるだけで ほっこりあたたまる笑」「帰りキャンドゥ寄ろw」と大好評。330円というお手頃価格なのも嬉しいですよね。
ちなみに、キャンドゥにはカイロもたくさん売っています!
冷え対策に最適なあったかカイロが登場!
40℃以上のぽかぽか感が長時間続きます。
(@cando_officialより引用)
身も心もあっためてくれるキャンドゥのカイロシリーズ。気になる方は、お近くのキャンドゥで探してみてくださいね。
冷え対策に最適なあったかカイロが登場！— Can★Do/キャンドゥ (@cando_official) December 9, 2025
40℃以上のぽかぽか感が長時間続きます。
縦9.5cm×横13cmサイズの使い捨てカイロが入る、かわいいたい焼き型ポーチもございます♪
■靴下用カイロ ２足組
品番 4545244649258
■貼らないカイロミニ ５個入
品番4573150335255
■貼るカイロミニ ５個入… pic.twitter.com/OovkR17yg9