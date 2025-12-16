毎朝寒すぎて布団から出たくない症候群を発症中の筆者ですが、冷え対策に最適・あったか・かわいいカイロをキャンドゥで発見!!

こちらは、「Can★Do/キャンドゥ」で330円で買えちゃう「カイロポーチ たい焼き柄」です。

寒い日にほかほかのたい焼きを買って、手を温めながら食べるのが冬の楽しみでもあるのですが、あったかいうちに食べたいから、その時間ってすぐに終わっちゃうんですよね。でも、これがあれば、使うたびにあの幸せな時間が蘇って、心までほっこり温かくなること間違いありません!!

縦9.5cm×横13cmサイズの使い捨てカイロがすっぽり入る大きさで、カラーはもちろんたいやき色。中身はあずき色です!!

冬のほっこりアイテムの登場に、SNSでは「たい焼き柄!!??可愛い」「初めてカイロケースほしいと思ったw」「たい焼き柄一目惚れして買ってきた〜」「眺めてるだけで ほっこりあたたまる笑」「帰りキャンドゥ寄ろw」と大好評。330円というお手頃価格なのも嬉しいですよね。

ちなみに、キャンドゥにはカイロもたくさん売っています!

冷え対策に最適なあったかカイロが登場!

40℃以上のぽかぽか感が長時間続きます。

Can★Do カイロシリーズ

身も心もあっためてくれるキャンドゥのカイロシリーズ。気になる方は、お近くのキャンドゥで探してみてくださいね。