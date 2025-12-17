2025年12月の新作5品まとめ(12月16日発売予定)

本記事ではミニストップで12月16日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、濃厚な味わいや食べ応えにこだわった、寒い季節のお腹と気分を満たしてくれるラインナップで新商品が登場しています。

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「鶏白湯ラーメン」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

日本三大地鶏のひとつ「名古屋コーチン」のエキスを使用した「鶏白湯ラーメン」(537.84円)は、国産の鶏むね肉とメンマ、紫玉ねぎ、唐辛子、青ねぎ、ラードをトッピングしています。

「牛すき弁当」(753.84円)

価格 : 753.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

煮込んだ牛肉としらたき、玉ねぎ、豆腐を盛り付けた「牛すき弁当」(753.84円)は、砂糖とみりん、醤油を加え、甘みのある味付けに仕上がっています。

「オマールソースのご馳走スパサラダ」(300.24円)

価格 : 300.24円

販売地域: 東北・関東・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

オマール海老をしっかりと炒め、丁寧に抽出したオマールソースベースを使用した「オマールソースのご馳走スパサラダ」(300.24円)は、たまごそぼろとかに風味かまぼこ、パセリが彩りよくトッピングされています。

「こく旨たまごのクリームパン」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「こく旨たまごのクリームパン」(149.04円)は、「きよらの卵」を使用し、卵の濃厚な味わいとなめらかな食感が特徴のカスタードクリームを包んだクリームパンです。

「フォンダンショコラアイス」(226.80円)

価格 : 226.80円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

スイーツの「フォンダンショコラ」をイメージした濃厚なチョコアイス「フォンダンショコラアイス」(226.80円)は、濃厚なミルクチョコレートアイスの中心にねっとりとした食感のビターチョコソースが入っています。

まとめ

12月16日発売の新商品は、寒い日に食べたくなるコク深い味わいのあったかメニュー「鶏白湯ラーメン」「牛すき弁当」、ソースやクリームの濃厚な味わいを楽しむ「スパサラダ」「クリームパン」、ねっとり食感のビターチョコソースがチョコ好きにはたまらない「ショコラアイス」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用