【12月16日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年12月の新商品5品まとめ(12月16日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のセットメシや、栄養バランスを考えたサラダ、クリスマスシーズンにぴったりのメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年12月の新商品まとめ

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 564kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

定番のナポリタンと、濃厚な明太グラタンの両方を一度に楽しめる、ボリューム満点のよくばりセットメシが登場です。パスタとごはんものをあわせて楽しめる、贅沢な組み合わせが魅力の一品になります。

「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」(497円)

「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 246kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ピリ辛のトマトスープが食欲をそそる、スープパスタサラダが登場。1/2日分の野菜が摂れるため、栄養バランスを意識しつつおいしくいただけます。寒い季節に嬉しい、温かいヘルシーメニューです。1日あたりの摂取量は、厚生労働省『「健康日本21」＜第三次＞』参考になります。

「おにぎり弁当」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 496kcal

※中部・近畿・中四国・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

小さめのおにぎり(明太子・野沢菜・海苔付き塩飯の3種類)と、シューマイ、玉子焼、鶏唐揚げ、ウインナー、ハンバーグといった人気のおかずが揃った、食べ応えのあるお弁当です。色々な味を少しずつ楽しみたい時にぴったりな一品になります。

「デミグラスソースで食べる オムライスドリア」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 361kcal

※関東(甲信越含む)・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわとろたまごと濃厚デミグラスソースのオムライスドリアが登場。デミグラスソースの深いコクと、とろけるチーズが絡み合い、寒い季節にぴったりのリッチな味わいを楽しめます。

「炭火焼ローストレッグ」(518円)

価格 : 518円

エネルギー : 254kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食べ応えのある若鶏のもも肉を、備長炭でじっくり焼き上げた香ばしいローストチキンが登場です。炭火の香りが食欲をそそり、クリスマスシーズンにぴったりの、ご馳走感のある一品になっています。

まとめ

12月16日発売の新商品は、「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」や、寒い季節に嬉しい「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」、クリスマスの定番「炭火焼ローストレッグ」などが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用