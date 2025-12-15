2025年12月の新商品5品まとめ(12月16日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のセットメシや、栄養バランスを考えたサラダ、クリスマスシーズンにぴったりのメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2025年12月の新商品まとめ

    ローソン2025年12月の新商品まとめ

【12月16日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【12月16日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
ローソン、日本全国7エリアにて名店監修「ご当地そば」を発売 –「神田まつや」が全国共通で登場
ローソン「ご褒美グルメフェア」でプチ贅沢気分 - “海老たっぷり”新商品を食べてみた
大阪府池田市×ローソン×KDDIが包括連携 - 「ハッピー・ローソンタウン」で目指す地域創生とは
ローソン、『ダンガンロンパシリーズ』のオリジナルグッズを発売
ローソン、今治市内に「Pontaよろず相談所」5店舗導入 - リモート接客システムで“日常生活のお悩み”が相談可能に
ローソン、「ご褒美グルメフェア」開催中! - いくらや海老を使ったプチ贅沢なグルメ6品が登場
ローソン、ゴディバとコラボした冬のショコラスイーツ3品を発売
【12月9日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【12月9日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
KDDIとローソン、古いニュータウンの再生を狙うテクノロジー活用コンビニを開設
関連画像をもっと見る

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」(697円)

  • 「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」(697円)

    「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 564kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

定番のナポリタンと、濃厚な明太グラタンの両方を一度に楽しめる、ボリューム満点のよくばりセットメシが登場です。パスタとごはんものをあわせて楽しめる、贅沢な組み合わせが魅力の一品になります。

「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」(497円)

  • 「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」(497円)

    「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」(497円)

価格 : 497円
エネルギー : 246kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ピリ辛のトマトスープが食欲をそそる、スープパスタサラダが登場。1/2日分の野菜が摂れるため、栄養バランスを意識しつつおいしくいただけます。寒い季節に嬉しい、温かいヘルシーメニューです。1日あたりの摂取量は、厚生労働省『「健康日本21」＜第三次＞』参考になります。

「おにぎり弁当」(497円)

  • 「おにぎり弁当」(497円)

    「おにぎり弁当」(497円)

価格 : 497円
エネルギー : 496kcal
※中部・近畿・中四国・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

小さめのおにぎり(明太子・野沢菜・海苔付き塩飯の3種類)と、シューマイ、玉子焼、鶏唐揚げ、ウインナー、ハンバーグといった人気のおかずが揃った、食べ応えのあるお弁当です。色々な味を少しずつ楽しみたい時にぴったりな一品になります。

「デミグラスソースで食べる オムライスドリア」(538円)

  • 「デミグラスソースで食べる オムライスドリア」(538円)

    「デミグラスソースで食べる オムライスドリア」(538円)

価格 : 538円
エネルギー : 361kcal
※関東(甲信越含む)・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわとろたまごと濃厚デミグラスソースのオムライスドリアが登場。デミグラスソースの深いコクと、とろけるチーズが絡み合い、寒い季節にぴったりのリッチな味わいを楽しめます。

「炭火焼ローストレッグ」(518円)

  • 「炭火焼ローストレッグ」(518円)

    「炭火焼ローストレッグ」(518円)

価格 : 518円
エネルギー : 254kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食べ応えのある若鶏のもも肉を、備長炭でじっくり焼き上げた香ばしいローストチキンが登場です。炭火の香りが食欲をそそり、クリスマスシーズンにぴったりの、ご馳走感のある一品になっています。

まとめ

12月16日発売の新商品は、「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」や、寒い季節に嬉しい「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」、クリスマスの定番「炭火焼ローストレッグ」などが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

【12月16日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【12月16日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
ローソン、日本全国7エリアにて名店監修「ご当地そば」を発売 –「神田まつや」が全国共通で登場
ローソン「ご褒美グルメフェア」でプチ贅沢気分 - “海老たっぷり”新商品を食べてみた
大阪府池田市×ローソン×KDDIが包括連携 - 「ハッピー・ローソンタウン」で目指す地域創生とは
ローソン、『ダンガンロンパシリーズ』のオリジナルグッズを発売
ローソン、今治市内に「Pontaよろず相談所」5店舗導入 - リモート接客システムで“日常生活のお悩み”が相談可能に
ローソン、「ご褒美グルメフェア」開催中! - いくらや海老を使ったプチ贅沢なグルメ6品が登場
ローソン、ゴディバとコラボした冬のショコラスイーツ3品を発売
【12月9日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【12月9日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
KDDIとローソン、古いニュータウンの再生を狙うテクノロジー活用コンビニを開設
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら