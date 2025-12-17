フジテレビは17日、夕方のニュース番組『Live News イット!』(平日版 毎週月～金曜15:42～)のメインキャスター交代を発表した。青井実と宮司愛海アナが卒業し、来年春より、榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ、遠藤玲子アナにバトンタッチする。

榎並アナは、2020年9月から24年3月まで『Live Newsイット!』のメインキャスターを担当。21年9月には、2週間の育児休業を取得したことでも話題を集めた。今回、2年ぶりに復帰する形になる。

山崎アナは今年3月に産休・育休から復帰。21年3月に『とくダネ!』が終了してから、5年ぶりに帯番組のメインキャスターを務める。

『イット!』は、「生活者目線」と「安心感」をキーワードに全面リニューアル。天気予報コーナーのガチャピンは続投し、「分かりやすく、楽しく進化」するとしている。

榎並大二郎アナ

「歳を重ね、ライフステージが変わる中で、ニュースをより“自分ごと”として受け止める機会が増えました。社会の出来事が、家族や暮らしにどう影響するのかを考えることが、以前よりも身近になったと感じています。だからこそ、正しく、分かりやすく、そして視聴者の皆さまが日々の生活を想像しながら安心して見られるニュースを、真摯(しんし)に届けていきます」

山崎夕貴アナ

「この度、報道の現場に初めて足を踏み入れることになりました。息子は現在２歳。育児と仕事のバランスを模索しながらの日々ですが、その経験があるからこそ、生活者の目線で伝えられることがあると感じています。夕方は、寝かしつけまでのカウントダウンが始まる特に忙しい時間帯。そんな中でも、日々のニュースを身近に感じてもらえるよう、誠実にお届けしていきたいと思います」

遠藤玲子アナ

「『Live Newsイット！』を担当して、ニュースに触れる中で“どういうこと？”と思うことは多いですが、忙しい毎日ではじっくり考える余裕がありません。視聴者のみなさんも夕方は同じではないでしょうか。だからこそ、一瞬でも“なるほど”と感じ、“夕飯の話題にしようかな”と思える―そんなニュースを新メンバーと届けていきます」

