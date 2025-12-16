KADOKAWAは、『月刊コミックジーン 2026年1月号』を2025年12月15日(月)に発売。表紙は『平野と鍵浦』(春園ショウ)、裏表紙はジーン冬フェス＆冬のゆるキュンBLフェア開催情報が掲載されている。

特別付録は、連載作品の描き下ろしイラスト大収録の「2026年カレンダー」となっている。

■巻頭カラー：『細胞神曲-Cell of Empireo.-A certain “0.5”』(漫画：虫之砂肝、原作：鱶尾双(from 鱶尾工業/outsider By SystemN.H)

不均衡(アンバランス)な者たちの饗宴が始まる──。

真相解明へと登りつめる、バイオサスペンス×アクション!!

■センターカラー：『推し恋カプリチオ』(美鈴ちょこ)

ドルチェッシモにときめくココロ。

腐女子(ギャル)と百合男子(イケメン)が織りなす、トライアングル(？)カオスラブ!!

■特別掲載＆センターカラー：『泣かせたがりの蓮ヶ谷くん』(夕日)

堅いガードも涙腺も、この手でほぐしてゆるめてやるよ。

クラスメイトの初めての執着は、俺の泣き顔でした。

偏愛的な無自覚嗜虐男子×感情が出せない臆病男子の感情コントロールラブバトル！

■『月刊コミックジーン 2026年1月号』

発売日：2025年12月15日(月)

定価：660円(本体600円＋税)

判型：B5変形判

発行：KADOKAWA