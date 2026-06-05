バンダイナムコエンターテインメントは、集英社、東映アニメーションとともに世界中の『ONE PIECE』ファンに向け、漫画、アニメ、音楽、ゲーム、グッズなどの『ONE PIECE』のあらゆるコンテンツを集結させた大規模イベント「ONE PIECE DAY'26」を、幕張メッセ国際展示場展示ホール4～6にて2026年8月22日・23日で開催する。(8月22日はプレミア前夜祭)

6月3日から22日の期間中、入場チケットの先行販売1次(抽選)受付がスタートする。今年の見どころのひとつは、世界中のファンが投票で選ぶ、第2回ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WORLD TOP 100」の最終結果発表ステージ。さらに、8月22日・23日の2日間を彩るステージでは、豪華声優陣によるトーク、主題歌アーティストによるSPECIAL LIVE、ONE PIECEカードゲーム世界最速の新弾情報解禁など、ファン必見のプログラムが盛りだくさんだ。あわせて、物販や来場者特典に関する情報も一部公開する。

入場チケット先行販売1次(抽選)受付開始

「ONE PIECE DAY‘26」入場チケットの先行販売1次(抽選)受付を、6月3日12:00～6月22日23:59に実施する。8月22日・23日それぞれに入場チケットが必要だ。

先行販売スケジュール

先行販売1次(抽選):受付期間6月3日12:00～6月22日23:59、当落発表6月29日発表予定

先行販売2次(抽選):受付期間7月6日12:00～7月20日23:59、当落発表7月27日発表予定

入場チケット価格

ONE PIECE DAY'26 プレミア前夜祭入場チケット:1,980円(税込)

ONE PIECE DAY'26 入場チケット:1,980円(税込)

申込方法

ONE PIECE DAY'26 公式サイトにて受け付ける。

※チケット価格には、当日会場にてチケット提示と引き換えにお渡しする来場者特典の価格が含まれる。

※入場にあたりチケットは1人1枚必要。未就学児入場無料(保護者1名につき1名入場無料)。

※小学生以下のお客様は保護者(18歳以上)同伴で入場すること。

※チケット申込にはONE PIECE BASE CREWへのログインが必要(バンダイナムコID必須)。

エルバフ編声優陣、SPECIAL LIVE、カード新弾解禁、盛りだくさんなステージ

「エルバフ編声優SPECIAL ステージ」では豪華声優陣によるこの日限りのトークステージを実施。さらに「ONE PIECE DAY‘26 SPECIAL LIVE」では豪華アーティストのパフォーマンスで会場を一体にする。また、「ONE PIECE CARD GAME SPECIAL ステージ」では世界最速、待望の新弾情報を解禁。『ONE PIECE』の世界を全身で体感できる時間だ。

今年は「ONE PIECE BASE SHOP」のグッズも登場!

会場の物販エリアでは、ONE PIECE DAYオリジナルグッズに加え、今年は新たに「ONE PIECE BASE SHOP」のグッズも展開予定。商品ラインナップの詳細は、続報にて案内する。

来場者特典の一部を初公開

「ONE PIECE DAY‘26」の来場者全員にお渡しする、オリジナル特典の一部を初公開。今回解禁するのは、WORLD TOP 100をイメージした「ONE PIECE DAY’26」オリジナルのレジャーシートバッグだ。会場での観覧シーンや、これからのお出かけにも活躍するアイテム。来場者特典は今後も追加予定なので、続報に注目したい。

「ONE PIECE DAY’26」開催概要

会場:幕張メッセ国際展示場展示ホール4～6

日程:2026年8月22日(ONE PIECE DAY'26 プレミア前夜祭)、8月23日(ONE PIECE DAY’26)

(C)尾田栄一郎／集英社

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション