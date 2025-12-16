ドミノ・ピザ ジャパンは2026年1月1日～12日の期間限定で、Mサイズピザ2枚とサイドメニュー3品の「ドミノのお正月セット」を販売する。同商品は、正月にちなんだ「お重型ボックス」での提供のほか、購入者の中から抽選で100人に「ピザ1年分無料クーポン(持ち帰りSサイズピザ毎月1枚無料)」が当たる。

「ドミノのお正月セット」(デリバリー4,399円～、持ち帰り3,599円～)は、好きなMサイズピザ2枚と選べるサイドメニュー3品のセットで、2026年1月1日～12日の期間オンライン注文限定で販売する。

なお、選べるサイドメニュー対象商品は、コカ・コーラ(1.5L)、コカ・コーラ ゼロ(1.5L)、チキンナゲット、骨付きフライドチキン、ジューシーからあげ、のび～るチーズ棒、ポテトフライ、コンソメポテト、チリガーリックポテト、ポテナゲ、ザクポテ、シーザーサラダ、焼肉屋さんのチョレギサラダ、グリーンサラダ～サウザン～、焼きたてカスタードパイ、焼きたてフォンダンショコラ。

また、同商品は数量限定で正月らしい「お重型ボックス」での提供となる。

お重型ボックス

さらに、同商品を購入した人の中からランダムで100人に「ピザ1年分無料クーポン(好きなSサイズピザが毎月1枚まで無料)」として利用できる「ドミノからのお年玉」が当たる。