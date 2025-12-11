イオンレイクタウンは12月19日～25日、世界のチーズグルメを楽しむグルメイベント「メルティーチーズ・クリスマスマーケット2025」を初開催する。時間は12：00～20：00。

世界のピザ

同イベントは、「冬を楽しむ世界のチーズグルメ」がテーマのクリスマスマーケット。チーズ消費額は、集計年によって多少のばらつきはあるが、埼玉県は過去にチーズ消費額で全国一位を獲得するなど、毎年トップクラスのチーズ消費量・消費額を誇っているという。

同じチーズを使用した料理でも、食材の組み合わせや調理方法、食べ方は世界で異なる。会場では、日本人も知っている定番から、初めて出会うローカルグルメまで豊富に取りそろえる。

「世界のピザ」ブースでは、タルトフランベ(フランス)、フガセッタ(アルゼンチン)、ハチャプリ(ジョージア)、マルゲリータ(イタリア)、エスフィーハ・アベルタ(ブラジル)などを提供。

「世界のチーズグルメ」ブースでは、チーズステーキ(キプロス)、クンピル(トルコ)、シガラボレイ(ドバイ)、マッケンチーズ(アメリカ)、チーズフォンデュ(スイス)、ラクレット(スイス)、ヤンニョムチーズチキン(韓国)、カリーブレストwithチーズ(ドイツ)、とろけるチーズのビーフシチュー(イギリス)などを用意する。

世界のチーズグルメ

「おとりよせチーズケーキ」ブースは、トロイカのオリジナルベイクドチーズケーキ(岩手)、パパジョンズNYチーズケーキ(京都)、まるたやのチーズケーキBOX(静岡)、MANGAチーズケーキ(千葉)、ワンダおばさんのチーズケーキ(沖縄)、レモンチーズケーキ(広島)、ベイクドダンテ(埼玉)など。その場で食べるカットケーキのほか、お土産のホールケーキも用意する。

おとりよせチーズケーキ

また、クリスマスマーケットの定番ドリンク「ホットワイン」や「エッグノック」「ホットチョコレート」「ミネストローネスープ」なども提供する。