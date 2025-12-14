書店も図書館もない、子どもたちが本に触れる機会は学校だけ、という地域が増える一方と言われている中、講談社は地域によらず、全国の子どもや家族に、本とおはなしを届けたい、という気持ちで、今年から文京区のふるさと納税に出品を開始した。

反響は大きく、子ども向けの図鑑『MOVE』のセットや、受験にも役立つ学習漫画全巻セットをはじめ、家族で楽しめるセットや絵本に、予想を超えた寄付が集まっている。

12月からは、人気の名作コミックセットも出品を開始。講談社が長く社屋を構える文京区は教育の街として知られるが、その最高峰、東京大学に入るための合格請負漫画『ドラゴン桜』や、競技かるた発祥の地と言われることから『ちはやふる』など、文京区にゆかりのある作品をはじめ、子どもたちに読んでほしいベストセラーの6作品となっている。

■モーニングKC『ドラゴン桜』1～21巻 全巻セット

受験生必読の東大合格請負漫画

【寄付金額：6万3000円】

■BE LOVE KC『ちはやふる』1～50巻 全巻セット

累計2900万部！アニメ・映画・ドラマ…多彩なメディア化でも話題の、競技かるた漫画の金字塔

【寄付金額：10万3000円】

■モーニングKC『インベスターZ』1～21巻 全巻セット

この世で最もエキサイティングなゲーム………それは、お金、投資だ!!お金のことを学び、儲けよ!!株式投資学園漫画

【寄付金額：6万2000円】

■モーニングKC『宇宙兄弟』1～45巻セット

宇宙飛行士の弟・南波日々人と、無職の兄・南波六太。弟から届いた1通のメールで、兄は再び宇宙を目指しはじめる。本格兄弟宇宙漫画

【寄付金額：13万8000円】

■KC KISS『あさきゆめみし 新装版』1～7巻 全巻セット

千年読み継がれた光源氏の恋を鮮やかに描く、大和和紀版「源氏物語」。装い新たに新装版全7巻で登場

【寄付金額：3万4000円】

■ヤンマガKCスペシャル『税金で買った本』 1～17巻セット

ヤンキーくんの図書館お仕事漫画！最新刊17巻までをセットに

【寄付金額：4万8000円】