リブレは、コミックス『裏切り者のラブソング 4』(著：外岡もったす)を2026年2月9日に発売。予約受付を開始した。

待望の最新コミックスが2026年2月9日発売決定。電子書籍も同日配信となる。各詳細は特設サイトにて。

■『裏切り者のラブソング 4』

著：外岡もったす

発売日：2026年2月9日

定価：889円(税込)

【あらすじ】

ダンジノに新たな試練…!?

「俺の“ジーノ”を舐めんなよ」

恋人としても相棒としても、固い絆で結ばれたダンテとジーノ。そんな二人の前に現れた、怪しい男・ウィル。どうやらウィルは、ジーノにとって『ただならぬ存在』のようで…？ 異国マフィアラブ、新章開幕！

また、『裏切り者のラブソング』の音声ドラマ第3弾が、2026年4月24日に発売＆配信されることも決定。外岡もったす書き下ろしミニドラマ2本「寂しがりやの恋人たち」「ダンテの秘密の大作戦」も音声収録。トラマCDの詳細は特設サイトにて。

