『獣人王のお手つきが身ごもりまして』単行本1巻と最新話の7話が、BL専門電子書籍サービス「La Roseraie(ラ・ロズレ)」にて、最速リリースされた。

■『獣人王のお手つきが身ごもりまして』

著：上村秀子

原作：稲月しん

キャラクター原案：柳ゆと

【あらすじ】

見た目はいいが要領はすこぶる悪い城の従僕・ロイは、年齢による退職というタイムリミットを迎えようとしていた。遠ざかる憧れの恋愛結婚。だが舞踏会の夜、獣人の国の王・ゼクシリアに見初められ事態は一変する。

お前が私の妃だ――凍るような青の瞳が甘く微笑む。姿絵を見て以来、心乱されていたその人。孕む心配のない自分だから選ばれたお妃ごっこ、心ない相手に嫁ぐくらいならと、ロイは一夜の夢に身をゆだねるが…？

『獣人王のお手つきが身ごもりまして』単行本記念フェア

「La Roseraie」では、2025年12月12日(金)より、シャレード文庫の人気BL小説をコミカライズした 『獣人王のお手つきが身ごもりまして』単行本1巻と、最新話となる第7話を先行配信。単行本の公開を記念し、関連作品がポイント10倍になるお得なフェアを開催している。

■『獣人王のお手つきが身ごもりまして』単行本記念フェア概要

期間：2025年12月12日(金)～2025年12月25日(木)

内容：

・『獣人王のお手つきが身ごもりまして』単行本1巻＆最新話(7話)を先行配信

・関連作品がポイント10倍

(C)上村秀子／稲月しん／柳ゆと／二見書房