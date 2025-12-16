ハンズは12月15日、2025年のヒットアイテムをランキング形式で紹介する「HANDS THE BEST 2025」キッチン・クリーン部門を発表した。

キッチンアイテム部門

水筒・ボトル編

水筒・ボトル編の1位に選ばれたのは「タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル 0.2L」(2,980円)だった。パッキン一体型でお手入れが簡単なのが特長。スーパークリーンプラス加工で汚れやニオイがつきにくく、ステンレス製真空2重構造により飲みごろの温度を約6時間以上キープする。

「タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル 0.2L」(2,980円)

2位に選ばれたのは「サーモス 真空断熱ケータイマグ 0.18L」(2,580円)だった。カバンに立てて収納できる、スリム&超軽量の水筒で、パッキンが外しやすく手入れしやすい設計となっている。

「サーモス 真空断熱ケータイマグ 0.18L」(2,580円)

3位には「象印 ステンレスマグ 0.25L」(3,180円)がランクインした。パッキン一体型シームレス栓で洗いやすく、本体もフタも食洗機対応。汚れやニオイが残りにくい「ラクリアコート+(プラス)」と、本体の内側にフッ素コーティングを採用している。

「象印 ステンレスマグ 0.25L」(3,180円)

電子レンジ容器編

電子レンジ容器編で1位を獲得したのは、「マーナ 極 冷凍ごはん容器 2個入」(1,280円)だった。約1膳分のごはんを冷凍でき、電子レンジでムラなくふっくらと温められる保存容器。手入れしやすく、収納性の良いシンプルなデザインとなっている。

「マーナ 極 冷凍ごはん容器 2個入」(1,280円)

2位となったのは「イワキ パック&レンジ 450mL クールグレー」(1,320円)。冷凍、レンジ・食洗機まで対応。ガラス製なのでニオイ移りがなく、汚れ落ちもいい保存容器。

3位に選ばれたのは「楽ちんパック 角型 400ml 4色組」(578円)。フタと本体のフチがフラットなので汚れがたまりにくく、使い分けがしやすいカラフルな4個セット。加熱時に発生する蒸気によってフタが押し上げられ、自動的に蒸気を逃がす仕様となっている。

「楽ちんパック 角型 400ml 4色組」(578円)

お掃除アイテム部門

「風呂掃除編」

お風呂掃除編の1位には「リベルタ ヘドロトルネード 風呂釜洗浄」(2,970円)が選ばれた。風呂釡に蓄積した汚れ、雑菌を剥がし落とす洗浄剤で、専用カップを追炊き口に取り付けて洗浄する。(効果は環境により異なる。すべての汚れや菌に効果があるわけではない)

「リベルタ ヘドロトルネード 風呂釜洗浄」(2,970円)

2位にランクインしたのは「リンレイ ウルトラハードクリーナー バス用 700mL」(1,628円)。頑固な水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤。酸性タイプの商品と異なり、カビ取り剤との併用を考慮したアルカリ性に調整している。その洗浄力はプロも認める最上級クラスだという。

「リンレイ ウルトラハードクリーナー バス用 700mL」(1,628円)

3位は「コジット パワーバイオ お風呂のカビきれい」(1,078円)だった。貼るか吊るすだけで、微生物の働きを利用してカビ・ニオイを抑える防カビアイテム。

「コジット パワーバイオ お風呂のカビきれい」(1,078円)

洗面所掃除編

洗面所掃除編で1位を獲得したのは「花王 クイックル 洗面ボウルクリーナー 本体 100mL」(628円)。洗剤とスポンジの一体型で、水アカ、ヌメリ、黄ばみ等、スポンジでなでるだけで手を汚さず落とすことができる。さらに、防汚コーティング効果により、キレイな状態が長続きする。

「花王 クイックル 洗面ボウルクリーナー 本体 100mL」(628円)

2位は「シャボン玉石けん 洗たく槽クリーナー 1回分 500g 酸素系」(550円)。洗濯槽の裏側に隠れた黒カビ、汚れをしっかり洗浄。除菌効果があり、洗濯槽を清潔に保つ。イヤな臭いもスッキリ消臭できる。

「シャボン玉石けん 洗たく槽クリーナー 1回分 500g 酸素系」(550円)

3位には「レック 激落ちくん 泡パック ウロコ取り(浴室鏡用)研磨用シート付き」(1,280円)が選ばれた。ガラス製の浴室鏡に使用可能。5分間のクエン酸の泡パックでウロコを溶かして、研磨剤シートでこすって洗い流すだけお手入れが完了する。

「レック 激落ちくん 泡パック ウロコ取り(浴室鏡用)研磨用シート付き」(1,280円)

キッチン掃除編

キッチン掃除編の1位には「イージム 酵素キッチンクリーナー 油汚れ用 オレンジ 500mL」(1,650円)が選ばれた。キッチン回りのギトギト油汚れに特化した酵素キッチンクリーナー。バクテリアの生分解による生活排水の浄化作用を促進するため、環境にポジティブでサステナブルな洗剤。

「イージム 酵素キッチンクリーナー 油汚れ用 オレンジ 500mL」(1,650円)

2位は「アズマ工業 アズマジック コゲ取り洗剤 CH892 400mL」(2,280円)。プロ推奨の強力洗剤で、タレにくい泡がコゲに密着し、界面活性剤が溶剤の浸透を助ける。重なった汚れの奥まで入り込み、しっかり分解し剥がすことができる。

「アズマ工業 アズマジック コゲ取り洗剤 CH892 400mL」(2,280円)

3位は「すっごい油の洗浄水 400mL」(1,320円)だった。ベッタリと付いた油脂汚れにシュッとスプレーして洗い流すだけ。吹きかけた浸透泡が油汚れを分解する。中性で無香料、保湿剤(アロエベラエキス)で手に優しいのも嬉しいポイント。

リビング掃除編

リビング掃除編で1位を獲得したのは「スリージャルビ プロ プラス スーパーホウキ ホワイト」(3,960円)。風呂場の濡れた髪の毛、カーペットの奥底に入り込んだペットの毛やほこり、ベランダ掃除など、家の中も外もこれ1本で掃除できる。

「スリージャルビ プロ プラス スーパーホウキ ホワイト」(3,960円)

2位は「レック 激落ちくん 高密度ブラシ トレループ ハンディ」(990円)。しなる高密度ブラシが凹凸面にフィットし、ホコリをごっそり取り取ることができる。ケースから抜き差しするだけでモップ汚れを落とせるのでさっと掃除できる、時短アイテム。

「レック 激落ちくん 高密度ブラシ トレループ ハンディ」(990円)

3位に選ばれたのは「マーナ ガラス・鏡ピカッとクロス」(480円)だった。ガラスや鏡の水アカ、手アカ、蛇口磨きに便利なクロス。パイルのないダイヤ模様織で、繊維落ちがなく拭き跡が残りにくいのが特長だ。

掃除用洗剤編

掃除用洗剤編の1位には「ウタマロ ウタマロクリーナー 400mL」(522円)が選ばれた。コンロ周りの油汚れやシンクの水アカ、石けんカスなどのガンコな汚れをしっかり落とせるクリーナー。ツンとした嫌な臭いもなく、素手でも使えるほど手肌にやさしいのも特長。

「ウタマロ ウタマロクリーナー 400mL」(522円)

2位は「ケミコート 超電水クリーンシュシュ本体 500mL」(1,078円)。壁紙、じゅうたん、トイレ、お風呂場、キッチン、換気扇など、あらゆる場所に使用できる。合成界面活性剤を含まないため、人に無害で環境にもやさしい洗剤。

「ケミコート 超電水クリーンシュシュ本体 500mL」(1,078円)

3位には「すっごい掃除水 そのまま使えるタイプ 500mL」(1,078円)がランクインした。塩素や漂白剤を含まない無香料&中性の液体洗剤なので2度拭き不要。家中の気になるところにアレコレ使うことができる。