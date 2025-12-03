LINEヤフーは、12月3日、「Yahoo! 検索大賞2025」を公開した。同ランキングは、2025年1月1日～11月1日の集計期間内に、1日あたりの平均検索数が前年と比べて増加した人物・作品から選出したもの。

Yahoo! 検索大賞2025

本記事では、商品カテゴリーおよびローカルカテゴリーのランキングに加え、今後のヒットが予想される商品のランキングである「ネクストブレイクカテゴリー」について紹介する。

商品カテゴリー、1位は「Nintendo Switch 2」

商品カテゴリーでは、任天堂が発売した新しいビデオゲーム機「Nintendo Switch 2」が1位にランクイン。急上昇の理由として、既存ソフトとの互換性や新機能への期待が高まり、予約開始日や発売日には、SNSやメディアで大きく取り上げられたことが挙げられるという。

2～5位には、ミスタードーナツ55周年記念商品で新食感のドーナツ「もっちゅりん」、スズキのオフロード「ジムニー」シリーズに新たに加わった5ドア仕様の「スズキ ジムニーノマド」、大阪・関西万博公式キャラクターの関連商品「ミャクミャク グッズ」、トヨタ自動車が今年発売したSUVタイプの「トヨタ クラウン エステート」がランクインした。

ローカルカテゴリー、1位は「大阪・関西万博」

ローカルカテゴリーでは、大阪・夢洲で開催された国際博覧会「大阪・関西万博」が1位にランクイン。急上昇の理由として、最先端技術やサステナビリティに関する取り組みを体験できる世界各国のパビリオンが集結し、未来社会を実感できるイベントとして話題になったことが挙げられるとのこと。

2～5位には、今年夏に沖縄県国頭郡今帰仁村と名護市にまたがりオープンした大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」、地域最大級の商業施設として注目され、今年4月に愛知県安城市にオープンした「ららぽーと安城」、今年3月にグランドオープンした広島駅直結の商業施設「minamoa」、「ちいかわ」の世界を体験できる施設で今年7月に東京・池袋のサンシャインシティ アネックスにオープンした「ちいかわパーク」がランクインした。

ネクストブレイクカテゴリー、商品部門には「大人のシール」「ちきゅうのにわ」「mojojojo」などがランクイン

2025年10月27日より直近1年間の集計期間のうち、直近のデータの比重が大きくなるようスコア化した「トレンド指数」を用いて、今後、検索数が伸びそうなキーワードを予想するネクストブレイクカテゴリーのランキングも発表された。

同カテゴリーの商品部門では、立体感が魅力の「ボンボンドロップシール」から人気が広がり、「シール帳」や「大人の図鑑シール」などが話題になった「大人のシール」のほか、韓国で人気のさつまいもにそっくりなパン「コグマパン」、地球をテーマにした子ども向けの屋内施設で続々と各地に新店舗がオープンしている「ちきゅうのにわ」などがランクイン。

また、1kmのランニングと8種類のファンクショナルエクササイズを組み合わせたドイツ発祥のフィットネスレース「HYROX」や、ぬいぐるみ作家の尾崎歩美氏が手掛けるぬいぐるみ・雑貨ブランドでLOWRYS FARMなどのコラボレーションも話題になった「mojojojo」もランクインした。