レストラン&バー「水戯庵」(東京都中央区日本橋)は2026年2月より、週末限定の体験型ラウンジ「Tokyo Underground Arts Society Produced by SUIGIAN(トーキョー・アンダーグラウンド・アーツ・ソサエティ)」を開始する。

Tokyo Underground Arts Society Produced by SUIGIAN イメージ

同店は、東京・日本橋の福徳神社の森の地下に位置する。週末限定の体験型ラウンジは、日本の伝統文化に最先端の音楽、ファッション、アート、テクノロジーを融合させ、能舞台を背景に「東京発のナイトタイム・カルチャー」を世界に発信する試みとなる。

背景には、訪日客から指摘される「夜に日本らしい文化体験ができる場所が少ない」というナイトタイムエコノミーの課題がある。国内においても、若い世代が伝統芸能に触れる機会は少ない。そこで、日本の夜に「文化の入り口」を創りたいという考えから同イベントを開催することとなった。水戯庵の主人であるアーティストの木村英智氏は、伝統への敬意を払いながら現代のカルチャーと掛け合わせることで、伝統文化への新しい入口を創出すると述べている。

イベントは、2026年2月20日の毎週金曜日の19時から実施。伝統芸能とDJ・ライブパフォーマンスを一晩で体験できる特別セッションで、料金は5,000円～3万円前後(サ込、2ドリンク付)となる。

出演者は、DJ KrushやKen Ishiiといった現代アーティストに加え、辰巳満次郎氏などの能楽師を予定。多様な文化の融合を提供する。