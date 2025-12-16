マイナビは、漫画作品の配信情報や最適な購入方法を紹介するWebサイト「マイナビ電子書籍・VOD比較」を全面リニューアル。新たに漫画の「最安値」「無料」情報に特化した「エンタピック supported by マイナビニュース」として、2025年12月3日(水)に公開した。

近年、電子書籍ストアの増加に伴い、各社が独自のキャンペーンやポイント還元施策を展開している中、ユーザーにとって「どのストアで購入すれば最もお得なのか」を把握することが難しくなっている。

こうした背景を受け、マイナビは「漫画作品の最安値・無料情報を、誰でも迷うことなく瞬時に見つけられる」ことを重視し、サイトを全面刷新。

新サイト「エンタピック(EntaPick)」という名称には、「エンタメ(Entertainment)」の中から、ユーザー一人ひとりに最適な作品やお得な購入先を「選び取る(Pick)」手助けをしたいという想いが込められている。

リニューアルにより、「マイナビ電子書籍・VOD比較」は、サービスごとの比較を中心とした構成から、作品ごとに「最安値」や「無料・割引情報」が分かるサイトへと進化した。

新サイト「エンタピック supported by マイナビニュース」では、各電子書籍ストアの価格や初回無料キャンペーン、ポイント還元、期間限定の無料公開などの情報を整理し、一つの作品ページで横断的に確認できる。

あわせてサイトデザインも刷新。比較サイトとしての網羅性に加え、トレンド感と可読性を高めた情報メディアとして再構築した。

今後は、電子書籍に加え、映像コンテンツ(VOD)の比較についても、電子書籍情報と連携させる形で順次強化していく予定だという。