マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年11月24日～12月7日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|2
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|3
|信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!
|大前貴史 , 明鏡シスイ , tef
|講談社
|ファンタジー・SF
|4
|ワールドトリガー
|葦原大介
|集英社
|ファンタジー・SF
|5
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|7
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|8
|拳王転生～最強の拳王がろくでなし公子に転生したら～
|DONAX(作画)・S2(脚色)・Yu jin sung(原作)
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|9
|終末のワルキューレ
|アジチカ , 梅村真也 , フクイタクミ
|コアミックス
|バトル・アクション
|10
|ナノ魔神
|画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『転生したらバーバリアンになった』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|薬屋のひとりごと
|日向夏 , ねこクラゲ , 七緒一綺 , しのとうこ
|スクウェア・エニックス
|ミステリー・ホラー
|3
|ある日、お姫様になってしまった件について
|Spoon、Plutus
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|ヒロインなのに、イケメンアイドル♂になりました!?
|愛染マナ
|小学館
|恋愛
|5
|みいちゃんと山田さん
|亜月ねね
|講談社
|ヒューマンドラマ
|6
|婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。
|あおいれびん , 櫻井みこと , 黒裄
|ドリコム
|恋愛
|7
|Bite Maker AK
|杉山美和子
|小学館
|恋愛
|8
|作戦名は純情
|kkokkalee(文)・Dledumb(絵)
|LINEマンガ
|恋愛
|9
|見捨てられた推しのために
|Kim Seonyu(原作)・Ryuho(文)・ギミョン(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|泣いてみろ、乞うてもいい
|VAN JI(漫画)・Solche(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『薬屋のひとりごと』、第3位は『ある日、お姫様になってしまった件について』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、12月3日に連載を開始した、20代男性編8位『拳王転生～最強の拳王がろくでなし公子に転生したら～』(DONAX(作画)・S2(脚色)・Yu jin sung(原作)/LINEマンガ)。
拳ひとつで江湖を統一した最強の拳王・段雨星。彼はある日、魔道の刺客・剣魔らの襲撃を受けて殺されてしまう。 雨星が死を迎えたその瞬間、遠く離れた九華山の安家に雷が落ちた。 そして目を覚ました時、彼はなぜか銀河商団の第一公子・李真言として転生していたのだった。
自分より優秀な弟たちへのコンプレックスから放蕩生活に明け暮れたせいで、体を壊して安家に送られていた李真言。 段雨星の意識を宿した彼は魔道への復讐を決意し、武功の修行によってたくましい武人に成長していく。 しかし、実家である銀河商団は欧陽世家によって乗っ取られようとしており……拳王の意識を宿した李真言は果たして商団の危機を救うことはできるのか? そして魔道への復讐は?
連載から数日でランキング上位に入った同作、コメントでは「面白そうなのが始まった 続きが気になる楽しみ」「この原作者の作品に外れなし」「原作者は『狂魔回帰』の人だァァァァァ^_^」「絵がいいから見ようかな」と原作者や作画に対する声が続々と寄せられています。現在LINEマンガで25話まで配信中、毎週水曜日に更新されます。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。